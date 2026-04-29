Санду: Объединение Молдовы с Румынией ускорит вступление в ЕС
- 29.04.2026, 1:24
Президент Молдовы заявила, что присоединение к Евросоюзу возможно даже без учета Приднестровья.
Президент Молдовы Майя Санду в интервью французской газете Le Monde заявила, что объединение страны с Румынией могло бы ускорить вступление республики в Европейский союз.
«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — подчеркнула Санду, отвечая на соответствующий вопрос издания. При этом она уточнила, что присоединение к Евросоюзу возможно даже без учета Приднестровья, назвав это «возможным решением».
Глава государства подчеркнула, что окончательное решение по данному вопросу должно приниматься жителями республики. «Решение об объединении с Румынией должно быть принято большинством граждан Молдовы», — сказала политик, имеющая также румынское гражданство.
В то же время Санду подтвердила взятое ранее обязательство обеспечить полную готовность Молдовы к вступлению в ЕС к 2030 году, независимо от вопроса объединения.
«Мы активно работаем над этим. Конечно, еще предстоит завершить значительные реформы, но мы добьемся выполнения наших обязательств, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией», — заявила она, отметив, что уже есть первые результаты — обвинительные приговоры по крупным коррупционным делам.