Санду: Объединение Молдовы с Румынией ускорит вступление в ЕС 29.04.2026, 1:24

Президент Молдовы заявила, что присоединение к Евросоюзу возможно даже без учета Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду в интервью французской газете Le Monde заявила, что объединение страны с Румынией могло бы ускорить вступление республики в Европейский союз.

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — подчеркнула Санду, отвечая на соответствующий вопрос издания. При этом она уточнила, что присоединение к Евросоюзу возможно даже без учета Приднестровья, назвав это «возможным решением».

Глава государства подчеркнула, что окончательное решение по данному вопросу должно приниматься жителями республики. «Решение об объединении с Румынией должно быть принято большинством граждан Молдовы», — сказала политик, имеющая также румынское гражданство.

В то же время Санду подтвердила взятое ранее обязательство обеспечить полную готовность Молдовы к вступлению в ЕС к 2030 году, независимо от вопроса объединения.

«Мы активно работаем над этим. Конечно, еще предстоит завершить значительные реформы, но мы добьемся выполнения наших обязательств, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией», — заявила она, отметив, что уже есть первые результаты — обвинительные приговоры по крупным коррупционным делам.

