Премьер Канады посетит саммит Европейского сообщества 29.04.2026, 3:32

Марк Карни прилетит в Армению.

Премьер-министр Канады Марк Карни примет участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване и посетит Армению со 2 по 4 мая по приглашению председателя Евросовета Антониу Кошты и главы армянского кабмина Никола Пашиняна. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Карни.

«Это - первый случай, когда лидер неевропейской страны присоединится к саммиту. Это также станет первым официальным визитом канадского премьер-министра в Армению за почти десятилетие», - подчеркнули там.

На саммите премьер Канады встретится с европейскими лидерами, чтобы укрепить коллективную безопасность и трансатлантическую оборонную готовность, одновременно расширяя поддержку Украины, передает DW.

Карни также представит Канаду как ведущее направление для глобального капитала и инвестиций, в том числе в области критически важных минералов, энергетики, обороны и передовых технологий.

«Эти усилия помогут привлечь новые инвестиции в канадские компании и проекты, создав новые возможности для канадских работников, семей и предприятий», - добавили в пресс-службе.

Оттава хочет привлечь в страну инвестиции на сумму 1 трлн долларов в течение последующих пяти лет.

В условиях расхождений с администрацией президента США Дональда Трампа Марк Карни расширяет отношения Канады с Европой. В 2025 году стороны заключили «Новое стратегическое партнерство будущего между Европейским Союзом и Канадой» и «Партнерство в области безопасности и обороны» с целью углубления сотрудничества в сфере торговли, технологий, энергетики и безопасности.

В феврале Канада стала первой неевропейской страной, присоединившейся к инициативе ЕС Security Action for Europe (SAFE), фонд которой финансирует инвестиции в европейскую оборону. «В мире, ставшем более опасным и раздробленным, Канада все теснее сближается со своими европейскими партнерами и союзниками. Объединенные общими ценностями, мы развиваем сотрудничество в области обороны, энергетики и технологий, чтобы построить более безопасное и процветающее будущее по обе стороны Атлантики», - подчеркнул Карни.

Антониу Кошта в соцсети X подтвердил приглашение. «Европа и Канада - это больше, чем просто партнеры-единомышленники: вместе мы создаем глобальный альянс для защиты мира, общего процветания и многостороннего сотрудничества», - написал он.

