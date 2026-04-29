Премьеру РФ сообщили о критическом недофинансировании медицины 29.04.2026, 2:59

И предложили закрыть «дыру» за счет денег пенсионеров.

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) направила письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину, в котором пожаловалась на нехватку финансирования в государственной системе здравоохранения и предложила «закрыть» дефицит, перенаправив на медицину часть сборов с граждан в Пенсионный фонд.

Как сообщает «Медвестник», в документе НАУЗ указывает, что существующие механизмы финансирования ОМС не покрывают расходы медорганизаций на обновление оборудования. В результате по состоянию на 2024 год доля изношенного оборудования в государственных клиниках достигла 28,4%, а в некоторых регионах — 40% для аппаратов МРТ и КТ.

Найти деньги в ассоциации предлагают через перераспределение страховых взносов. Сейчас работодатели отчисляют с каждой зарплаты работников 30%: из них 22% — на пенсионное страхование, 5,1% — на ОМС, 2,9% — на социальное страхование (временная нетрудоспособность и материнство).

В НАУЗ предлагают снизить отчисления на пенсии на 2%, на соцстрахование — на 0,9%. А освободившиеся 2,9%, которые сейчас получает Социальный фонд (бывший Пенсионный фонд), направить в систему ОМС. «Это не создаст дополнительной нагрузки на бизнес и работодателей, но даст системе здравоохранения устойчивый, прогнозируемый приток средств», — говорится в письме.

В прошлом году фонд ОМС собрал 4,447 трлн рублей в виде соцвзносов и потратил 4,366 трлн на госпрограммы медпомощи и финансирование больниц. В результате фонд стал единственным из внебюджетных фондов, завершившим год с профицитом — на 81 млрд рублей.

Соцфонд, напротив, по итогам года зафиксировал рекордный в истории дефицит — 1,239 трлн рублей. Собственные доходы фонда, состоящие из взносов, которые работодатели отчисляют с зарплаты каждого работника, выросли на 12,7%, до 12,412 трлн рублей. Эта сумма, впрочем, покрыла лишь 70% расходов СФР на выплаты пенсий, пособий и обеспечение собственной деятельности — 17,596 трлн рублей. Остаток был покрыт за счет трансферта из федбюджета (3,186 трлн рублей) и собственных резервов фонда (1,218 трлн рублей).

Хотя план предполагает снижение отчислений в Соцфонд, модернизация оборудования и повышение качества медицинской помощи позволят гражданам меньше болеть, дольше сохранять трудовую активность, как следствие — больше зарабатывать и увеличивать размер пенсии, аргументируют авторы инициативы. Также сократятся выплаты по социальному страхованию за счет снижения инвалидизации населения, уверяют в НАУЗ.

О недофинансировании системы ОМС и нехватке денег на оборудование руководители медорганизаций предупреждали и раньше, пишет «Медвестник». Так. член совета директоров ГК «Медскан» оценивал, что средств из налоговой базы хватает примерно на покрытие 50% потребностей здравоохранения. Отсутствие в тарифах ОМС прибыли и амортизации не позволяет обновлять оборудование, указывал он.

