США ввели новые санкции против Ирана 29.04.2026, 5:51

Кто попал под ограничения.

Во вторник, 28 апреля, правительство США ввело санкции против 35 юридических и физических лиц за их роль в функционировании теневой банковской системы Ирана.

Об этом пишет Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов предупредило, что любая компания, осуществляющая «таможенные» платежи иранскому правительству или Корпусу стражей исламской революции за проход через Ормузский пролив, столкнется с суровыми санкциями.

Как отмечается, санкции направлены против сетей, которые позволяли вооруженным силам Ирана, включая Корпус стражей исламской революции, получать доступ к международной финансовой системе для получения платежей за незаконную продажу нефти, приобретения чувствительных компонентов для ракет и других систем вооружения, а также перевода средств представителям Ирана.

«Теневая банковская система Ирана служит жизненно важной финансовой опорой для его вооруженных сил, позволяя осуществлять деятельность, которая нарушает мировую торговлю и подпитывает насилие на Ближнем Востоке», – заявил министр финансов Скотт Бессент.

