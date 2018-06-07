На новом альбоме Канье Уэста звучит пианино «Беларусь» 1 7.06.2018, 14:59

Фото: EPA

Новый альбом Канье Уэста, за неделю набравший сотни миллионов прослушиваний, оказался немного белорусским.

Новый альбом Канье Уэста "Ye", который вышел 1 июня и за неделю набрал сотни миллионов прослушиваний, оказался немного белорусским. Оказывается, в четвертом треке "Would not Leave" вместе с синтезатором Jupiter звучит пианино "Беларусь", передает euroradio.fm.

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Об этом в своем Twitter написал лидер Bon Iver Джастин Вернон — давний поклонник пианино белорусского производства. По его словам, партию на инструменте сыграл его друг Фил Кук.

As in

Thats our old Belarus piano and Jupiter and op-1 stuff on there

Havent been to Wyoming in a bit

But glad to see its still popping — blobtower (@blobtower) 1 июня 2018 г.

Еще в 2011 году Bon Iver выпустили клип на кавер "I Can not Make You Love Me" Бонни Райт. В центре клипа — как раз пианино "Беларусь".

Что касается альбома Канье Уэста, то он состоит из семи треков, которые звучат на протяжении 23 минут. Презентация LP состоялась на ранчо в горной долине штата Вайоминг, на ней присутствовали родственники Канье, журналисты и коллеги. Правда, хозяева ранчо остались крайне недовольны "непонятной" вечеринкой. Мол, Канье постоянно менял свои планы, задержал выступление на несколько часов, к тому же превысил возможную громкость. "Больше никаких рэпперов", — решили собственники дома.

Интересно, что обложку альбома рэпер сфотографировал на айфон по дороге на вечеринку. На обложке фраза "I hate being bipolar. It's awesome" ("Я ненавижу свою биполярку. Она прекрасна". Знатоки считают, что это слоган людей с биполярным расстройством, и Канье тем самым признается в своей болезни.