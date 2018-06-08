Белоруска: Испытала шок от цен в украинском Ковеле 9 8.06.2018, 9:58

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Жительница Барановичей съездила за покупками к южным соседям.

Корреспондент Intex-press отправилась за покупками из Барановичей в украинский город Ковель и узнала, что почем там продают и сколько можно сэкономить, если ехать на шопинг к соседям.

Ковель знаком многим белорусским шопоголикам, потому что ближе, чем Хмельницкий – около 70 км от границы, но при этом славится неплохим ассортиментом и демократичными ценами. Вот и наша семья при необходимости едет именно в Ковель. И, честно скажу, ни разу этот город нас не разочаровывал. При том, что каждая поездка – это риск: никогда не знаешь, каким курсом и какими ценами Ковель встретит.

Дорога в Ковель

Если ехать за крупными покупками типа обоев или сантехники, можно себе и ночевку в Ковеле позволить: номер в гостинице стоит около 10 долларов за сутки. Но в этот раз мы ехали за летними вещами, кофе и бытовой химией, поэтому решили обойтись без ночевки.

Из Барановичей выехали около 23.00 в пятницу. По опыту прошлых поездок знали, что на границе можно всю ночь простоять, да и до нее 2,5 часа пути, поэтому выехали пораньше, чтобы было больше времени на покупки.

На границе оказалось, что зря торопились. Очереди почти не было, два пункта пропуска прошли примерно за три часа, и в Ковель приехали около 6 утра. Естественно, в такое время все еще было закрыто. Мы немного покемарили в машине, а около 8.00 отправились на рынок у привокзальной площади, который открывается раньше и там можно дешевле купить кофе, продукты и бытовую химию.

Инфляция по-украински

Пункты обмена валют в Ковеле наверняка есть, но мы ими еще ни разу не пользовались: возле каждого рынка всегда стоят валютчики, которые берут на обмен не только доллары-евро, но и белорусские рубли. Причем часто даже по более выгодному курсу, чем в банках.

В этот раз курс доллара, а особенно белорусского рубля, нас не порадовал. За доллар давали 26 гривен (почти на 2 гривны меньше, чем в ноябре прошлого года, когда мы ездили в Ковель в последний раз), за рубль – 12,5 гривны вместо 13.

А у палатки, где постоянно покупаем молотый кофе, мы поняли, что и цены все это время не стояли на месте.

К примеру, 500-граммовая упаковка любимого кофе с ноября прошлого года подорожала на три гривны (примерно на 3%), а цена на бутылку средства для мытья посуды выросла на две гривны (около 7%). Но даже при всем при этом, переводя украинские ценники на белорусские рубли, мы поняли, что приехали не зря.

Торговаться можно даже на мелочах

Даже когда довольно часто ездишь за покупками в Украину, не перестаешь удивляться гибкости украинских продавцов. На барановичском рынке на скидку можно рассчитывать только если скупишь половину товара в роллете. В Ковеле даже на мелочах можно торговаться и получать скидки. А на вещах подороже продавцы с легкостью сбрасывают до 5 долларов. К примеру, босоножки из натуральной кожи, которые и так продавались очень дешево по нашим меркам – примерно за 49 белорусских рублей – я купила со скидкой за 42 рубля. За мужские джинсы, которые стоили 54 рубля, мы отдали 48. Даже на детские панамы, которые в Ковеле стоят около пяти рублей, нам сделали скидку.

Открытие – украинские «сети»

До нынешней поездки бытовую химию мы всегда покупали на рынке. Правда, покупки не всегда были удачными. Жидкие порошки (в том числе известных марок) я зареклась приобретать на украинских рынках, так как они не справлялись даже с легкими загрязнениями. Видимо, их попросту разбавляют водой.

В этот раз по совету моей коллеги мы заглянули в магазин бытовой химии. В Ковеле, оказывается, есть крупные торговые сети, торгующие парфюмерией, косметикой и бытовой химией. И там, как и у нас, продают товары с большими скидками. С той лишь разницей, что и без скидок порой они стоят дешевле, чем у нас на скидках. К примеру, пену для бритья мужу в магазине в Ковеле мы купили без всякой скидки за 4,6 рубля. Точно такую же пену, вернувшись в Барановичи, я нашла в одном из сетевых магазинов бытовой химии за 6,65. На скидке.

Аппетитные цены

Буквально за день до нашей поездки в Ковель коллега делала обзор цен на фрукты-овощи на барановичских рынках, и мы все поражались стоимости клубники по 12 рублей за кило.

Но еще больший шок я испытала, когда увидела цены на ягоду в Ковеле. Там ее продавали в среднем по 4 рубля на наши деньги! Огурцы, помидоры, капуста – все это также стоило дешевле, чем у нас.

К слову, от коллеги мы также узнали, что овощи, фрукты и ягоды можно перевозить через границу. И хотя в этот раз мы не стали ничего съестного везти, на будущее себе галочку поставили.

С экономией и без аналогов в Барановичах

Вернувшись в Барановичи, при первой возможности я отправилась на рынок, чтобы сравнить цены и подсчитать, насколько выгодной была наша поездка. Скажу сразу – сравнивать было сложно, потому что многих вещей, даже похожих на них, попросту не удалось найти.

Кожаной обуви, которой в Ковеле рынок буквально завален (причем как местных производителей, так и заграничных – от Польши до Китая), на барановичском рынке почти нет. А из того, что есть, и выбрать сложно, и цены почти вдвое выше.

Кожаные куртки в Барановичах стоили дешевле. И я поначалу расстроилась, что переплатила в Ковеле. Но когда попыталась найти что-то похожее по качеству, поняла, что зря переживала. Отыскала лишь одну похожую куртку, и стоила она дороже. Один в один нашлась только мужская рубашка, но цена в Ковеле была на треть меньше.

Всего на поездку у нас ушло порядка 240 долларов. За эти деньги мы купили пять пар обуви (три из них из натуральной кожи), двое штанов, две рубашки, куртку, две панамы, большой рюкзак, большой набор бытовой химии – от стирального порошка до освежителя воздуха, кое-что из посуды, а также кофе и сладости. С вычетом расходов на дорогу чистая экономия составила порядка 90 у.е.

Конечно, чтобы сэкономить больше, и потратить нужно немало. Но лучше несколько месяцев откладывать по чуть-чуть и потом купить дешевле в Украине, чем не ждать, но переплачивать в Беларуси.