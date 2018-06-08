Видеофакт: Дриблинг вратаря белорусской «молодежки» в матче с Албанией 1 8.06.2018, 22:51

Максим Плотников в матче с албанцами попытался обыграть двух соперников.

Вратарь "Луча" и молодежной сборной Беларуси Максим Плотников в товарищеском матча с албанцами решил продемонстрировать свой дриблинг. Голкипер пошел в обыгрыш двух соперников на границе своей штрафной. От одного албанца Плотникову удалось уйти, а второй нарушил на вратаре правила, передает pressball.by.

Молодежная сборная Беларуси сыграла вничью со сверстниками из Албании в выездном товарищеском матче — 1:1. Белорусы, которые после удаления Михаила Шибуна на 51-й минуте играли в меньшинстве, упустили победу на самом "флажке" поединка: на третьей добавленной минуте ворота белорусов поразил вратарь албанской "молодежки" Жентиан Сеймани.