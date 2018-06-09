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Блогер развеял миф о том, что в СССР не было нищих

  • 9.06.2018, 19:12

До 1928 года пожилые люди в Советском Союзе были вынужденны выживать, как умеют.

На форумах и в блогах, посвящённых СССР, я постоянно слышу от поклонников страны советов такую фразу — "а зато в СССР не было нищих!", пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Фраза эта произносится, как правило, в ответ на сравнительные таблицы уровня жизни в странах Запада и в СССР — и не просто произносится, а часто выпаливается капслоком — НЕ БЫЛО В СССР НИЩИХ И ВСЁ ТУТ!

О том, что в СССР нищими (точнее, крайне бедными) было 90% населения, живущих от получки к авансу и одалживающих у соседей килограмм картошки, фанаты СССР предпочитают не вспоминать. Но даже если не брать в расчет общий крайне низкий уровень жизни в СССР, то настоящих нищих (людей, не имеющих буквально ничего и живущих подаянием) в СССР было очень много — причём во все годы существования СССР.

Итак, в сегодняшнем посте я развенчаю миф о том, что в СССР якобы "не было нищих",

Страна узаконенной нищеты.

Для того, чтобы исследовать проблему всесторонне, давайте начнём наше исследование с самых ранних лет советской власти. Сразу после прихода к власти после переворота в 1917 году, большевики не только не улучшили положение малоимущих и наименее защищённых слоёв населения, но и ещё ухудшили его — царские пенсии были отменены, и до 1928 года в СССР никто не получал пенсию "по старости". То есть, фактически, до 1928 года старики в СССР обходились без пенсий и были вынужденны выживать, как умеют.

В 1928 году ситуация не сильно изменилась — пенсии стали получать только рабочие некоторых отраслей, а в 1936 году — служащие. При этом размер любых пенсий вплоть до 1956 года в СССР был мизерным — боец Красной Армии "по старости" получал всего 25 рублей, боец с инвалидностью II группы — 45 рублей. Максимальную пенсия в начале 1950-х составляла 300 "дореформенных" рублей (после 1961 года эта сумма равнялась 30 рублям, примерно четверть от средней зарплаты), а всего пенсии получали лишь 2% от общего числа пожилых людей.

При этом занятия какой-либо "коммерцией" и своим делом в СССР были вне закона — фактически, страна сама толкала малоимущих, инвалидов или просто пожилых людей на паперть — города заполнили нищие. К городским нищим добавлялись также и деревенские — люди шли в города из разоренных советской властью деревень, чтобы найти хоть какую-то работу, те кто её не находил — остaвались нищенствовать и побираться.

Борьба с нищими по-советски.

Советская власть сперва предпочитала не замечать нищих, но когда проблема стала принимать "угрожающий" характер — решила бороться с нищими. И здесь важно отметить одну очень важную вещь, характерную и для других сфер советской жизни — советская власть предпочитала не решать проблему, а "замазывать" её для внешнего наблюдателя. При этом никто не думал, как реально помочь людям, своим же гражданам — главное, чтобы внешне было "всё красиво" — а то, какими средствами и какими жертвам это будет достигнуто — вопрос второстепенный.

С нищими всё произошло ровно по этой модели — никто не думал, как реально помочь людям адаптироваться, вместо этого нищих стали отлавливать и вывозить из больших городов. Верный соратник Сталина Емельян Яворский докладывал — "За последнее время можно заметить в ряде районов Москвы увеличение числа нищенствующих. С каждым годом это появление на улицах Москвы нищенствующих становится всё более и более нетерпимым для нашей социалистической столицы". Фактически, власти интересовало только, как потише убрать толпы нищих из Москвы и других крупных городов.

"Окончательное решение нищенствующего вопроса" было принять в виде решения отправлять нищих в лагеря — инициатива исходила лично от Ягоды, и с 1935 года нищих стали высылать под конвоем на спецпоселения в Казахстан. В послевоенные годы нищих на улицах стало ещё больше — в 1951 году в стране было задержано свыше 107.000 нищих, в 1952 году — 156.000, в 1953-м — 186.000 человек. Подавляющее большинство из них было фронтовиками, потерявшими на войне здоровье. Многие из этих несчастных людей не имели ног, передвигались на самодельных тележках — в СССР считалось, что такие люди "очерняют советский строй", в Союзе все должны быть стройными, высокими и жить до 120 лет — поэтому нищих калек собирали на улицах и высылали из городов...

Нищие в эпоху «развитого социализма».

Ну ладно, скажете вы, это всё сталинские годы, про них всё понятно — там была жесть и бесправие. А что же эпоха "развитого социализма"? Ну там, пепси-кола, свитера с оленями, кофейная жвачка, "Олимпиада-80" и советские кроссовки "адидас" — неужели в эту эпоху ничего не изменилось? И да, и нет. Да, нищих больше не посылали массово в спецпоселения, но тем не менее — облавы на них в крупных городах продолжались.

Этим занималось уже не НКВД, а обычная милиция — нищих отлавливали в городах (чаще всего, побирающихся у магазинов), сажали в "стакан" милицейского бобика и увозили. Дальнейшие действия с нищим могли быть различными — мог быть какой-нибудь "товарищеский суд", административное взыскание, отсидка "сутками" и прочее подобное. Власть сказала — "в СССР нищих нет", а значит их не может быть — вернее, не должно быть на улицах. О том, как реально решить проблему с нищетой, никто не думал и в более позднюю советскую эпоху.

Думаю, вы все вспомните случай из советского детства, юности или молодости — как какая-нибудь бабушка или дедушка просили милостыню у магазина или входа в метро, и через несколько дней/недель исчезали — их замечала милиция и "проводила работу". Иногда бабушка или дедушка возвращались через несколько дней снова, на то же место...


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