Названы лучшие позы для сна 9.06.2018, 22:05

Есть множество факторов, которые помогают нам полностью восстановиться во время ночного сна.

У каждого человека свой способ заснуть – на спине, на боку или с руками под головой. Оказывается, та поза, в которой мы спим, влияет на наше здоровье, пишет orthodox.od.ua.

Есть множество факторов, которые помогают нам полностью восстановиться во время ночного сна: режим, отсутствие особой активности перед сном, правильная температура. Также рекомендуется не употреблять перед сном тяжелую пищу и не использовать мобильный телефон, ноутбук или смотреть телевизор. Кроме того, очень важна поза, в которой мы спим.

Положение на спине: полезно для тела и препятствует появлению морщин

Врачи советуют спать на спине, так как голова, шея и корпус находятся в нейтральной позиции, а вес тела распределяется равномерно. Такая поза бережет плечи и спину.

Важно, чтобы голова лежала на плоской подушке, которая будет поддерживать вашу шею. У тех людей, которые спят на спине, образовывается меньше морщин, так как кожа на лице во время сна не сминается.

Но те, кто храпит по ночам, в такой позе будут делать это особенно громко. Кроме того, в этой позе может сбиться дыхание, что приведет к появлению апноэ. Поэтому тем, кто храпит, а также у кого прерывается дыхание во сне, необходимо обратиться к врачу, а также выбрать другую позу для сна.

Положение на животе: хорошо против храпа, но плохо для суставов

В таком положении проблемы с дыханием и возникновение храпа наименее вероятны. Но такая поза нагружает спину и поясничный отдел позвоночника. При поворачивании головы также нагружается шейный отдел позвоночника и челюсть. Это может привести к появлению боли и ощущения онемения. Тем, кто спит в этой позе, лучше отказаться от мягкой подушки или не использовать ее вовсе.

Положение на боку: хорошо для позвоночника, но оказывает нагрузку на плечи

В принципе, это хорошая поза для сна, так как в ней позвоночник растягивается и расслабляется. На боку могут спать и те, кто храпит. В этой позе, как обнаружили исследователи, мозг особенно хорошо очищается от токсинов.

Иногда в этой позе люди могут лечь себе на руку, тем самым нарушить кровоснабжение или пережать нервы, это не очень вредно для здоровья, но довольно неприятно. Тем, кто спит на боку лучше приобрести себе толстую подушку, которая будет хорошо поддерживать шею.

Спать на правой или левой стороне?

Сторона тоже имеет значение. Сон на правой стороне способствует появлению изжоги у тех, кто периодически страдает от нее. Поэтому таким людям лучше спасть на левой стороне тела. Также сон слева позитивно влияет на сердце и лимфатическую систему.

Сон в позе эмбриона

Эту позу для сна особенно любят беременные, так как она помогает им расслабить позвоночник. Для них, а также для всех любителей спать в этой позе, даже создали специальные подушки, на которые можно положить не только голову, но и забросить ногу. Многие люди чувствуют себя особенно спокойно и безопасно именно в этом положении, также оно подойдет и тем, кто страдает от храпа, но не всем – поэтому нужно пробовать.