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Из пещеры в Таиланде спасли всех детей и тренера

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  • 10.07.2018, 14:09
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Фото: AP

12 школьников и их наставник находились под землей более двух недель.

Последних двух человек — футбольного тренера и школьника — спасли из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Spring News.

Таким образом спасатели во вторник, 10 июля, вытащили на поверхность пять человек. Они были последними из группы в 13 человек, оказавшейся заблокированной в пещере.

Третья фаза эвакуации детей началась утром 10 июля. Сообщалось, что все пятеро выйдут на свет одновременно. До этого в день у спасателей получалось вывести наружу по четыре подростка.

Группа школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их футбольный тренер зашли в пещеру на севере страны 23 июня, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру. Первоначально появлялась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.


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