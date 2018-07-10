Бюджетные путешествия: Исландия в 20 евро от вас 10.07.2018, 15:10

Недорогие способы уехать из повседневности.

Citydog.by рассказал о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Пожить в Польше за 9 евро

Так недорого переночевать в соседней стране с отличным пляжем возможно благодаря распродаже сети отелей Ibis: прямо сейчас можно на год вперед забронировать номер в одном из отелей Ibis (список будет ниже) за 9 евро в сутки. Правда, завтрака не будет (но можно доплатить, тогда завтрак будет). И бронь отменить нельзя, но зачем отменять такую бронь?

Какие отели участвует в акции?

Ibis budget Warszawa Centrum, ul. Zagórna 1

Ibis budget Warszawa Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16

Ibis budget Kraków Stare Miasto, ul. Pawia 11

Ibis budget Kraków Bronowice, ul. Armii Krajowej 11A

Ibis budget Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 18

Ibis budget Toruń, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2a

По Европе с лоукостом за 15 евро

Бюджетная авиакомпания Volotea предлагает с августа по октябрь полетать по Европе по цене ужина в минском кафе – 19 евро.

Купить билеты за 19 евро можно во Францию или из нее, а также в Испанию, Италию, Грецию и Германию. Багаж, конечно же, в эту цену не входит, поэтому летим налегке – с ручной кладью.

Из Вильнюса в Марокко и Исландию за 17,5 и 20 евро

Но это только для членов клуба авиакомпании Wizz Air (вступить в клуб очень просто и очень выгодно). Тем не менее билеты в Агадир в системе бронирования авиакомпании теперь можно найти за 17,5 евро (за 27,5 для тех, кто не является членом клуба), а в Рейкьявик – за 20 евро (за 30 тех, кто не является членом клуба).