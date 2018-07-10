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Россия залезет в долги, чтобы оплатить план Путина

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  • 10.07.2018, 15:36
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Фото: Коммерсант

В ближайшие три года государственный долг России должен подскочить в 1,5 разa.

Правительство РФ намерено резко увеличить привлечение долга на рынке для того, чтобы наполнить федеральный бюджет и профинансировать масштабный план президента России Владимира Путина, включающий инфраструктурные стройки, поддержку рождаемости и дальнейшие вливания в силовые структуры, пишет сайт finanz.ru.

В ближайшие три года государственный долг России должен подскочить в 1,5 раза - с текущих 10,3 до 15,6 триллиона рублей, следует из "Основных направлений бюджетной политики", подготовленных Минфином.

План по займам на 2019 год увеличен вдвое - с изначальных 780 млрд до 1,48 трлн росийских рублей, а в 2019-м эта сумма должна вырасти еще на 25% - до рекордных в российской истории 1,85 трлн российских рублей, что на 52%, или 640 млрд рублей больше, чем Минфин планировал ранее.

В 2020-м займы, согласно плану, хотя и снизятся до 1,66 трлн российских рублей, все же будут более чем вдвое превышать текущий уровень.

Итоговые 5,3 триллиона российских рублей нового госдолга оплатят половину 10-триллионного плана Путина и позволят правительству не только не тратить, но и продолжать копить деньги в Фонде национального благосостояния, наполняя его валютой на сумму больше 100 млрд долларов за три года.

До сих пор главным кредитором российского правительства были зарубежные инвесторы: с 2015 года они вложили в облигации федерального займа 1,3 трлн рублей, тогда как российские банки - лишь 600 млрд. Однако ужесточение денежной политики в США и новый раунд американских санкций сломали механизмы carry-trade: в апреле-мае нерезиденты сбросили госбумаг на 231 млрд рублей и, по данным ЦБ, сократили долю на рынке с 34,5% до 30,5%.

Спрос от иностранцев будет и дальше снижаться, предупреждает стратег "ВТБ Капитала" Максим Коровин: нерезидентам нужно понимание, что ЦБ продолжит снижение ключевой ставки, которое будет транслироваться в рост котировок ОФЗ.

Но план повышения НДС с 18% до 20% ставит крест на такой возможности, по крайней мере в текущем году, говорит директор аналитического отдела "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: инфляция разгонится до 3-3,2% в этом году, а следующем может приблизиться к 5%.

План Минфина предполагает займы по 50 млрд рублей в неделю, а внутренний рынок к таким объемам "морально не готов", говорит аналитик Росбанка Юрий Тулинов: чтобы разместить все бумаги, придется давать скидки по цене и, соответственно, платить более высокую ставку.

Чтобы российские банки покупали ОФЗ, их доходность должна на 20-30 б.п. превышать стоимость рублевых кредитов на межбанковском рынке, говорит Коровин: это будет оказывать давление на стоимость госбумаг и увеличивать стоимость обслуживания долга для Минфина.

Она, согласно плану, вырастет на треть за три года: если в 2018-м оплата процентов на займам будет "съест" 824 млрд рублей, то к 2021-му 1,1 трлн рублей.

Спрос со стороны нерезидентов в прежних объемах может уже никогда не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: ФРС США продолжит ужесточение денежной политики и процентная разница, делающая рубль привлекательным для иностранных инвесторов, будет сжиматься.

Свернуть Федрезерв с намеченного пути может лишь резкое ускорение инфляции в США или замедление американкой экономики, но ни того, ни другого в ближайшей перспективе не просматривается, отмечает банк.


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