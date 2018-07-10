Как провести отпуск с пользой, если бюджет очень скромный 6 10.07.2018, 16:37

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12 вариантов отдыха без денег.

К сожалению, бывает так, что в вашей организации пора на отпуск выпала вам, а денег на отдых у вас нет. Такое чаще случается у работников компаний, которые заранее жестко расписывают отпуск, и порой сотруднику никак не удается подгадать денег к заветному сроку, пишет lisavika.ru.

Итак, как же провести отдых с пользой для себя, а не просто просидеть две недели перед монитором компьютера?

12 вариантов отдыха без денег:

1. Пикник

Вы можете отправиться на пикник с семьей или друзьями. Выберите подходящий велосипедный маршрут, оседлайте железных коней, и вперед! Совместные прогулки такого рода еще и полезны для здоровья, вы сможете привести себя в хорошую форму, отойдя от службы в офисе. Ведь всегда хорошо, когда приятное можно совместить с полезным.

2. Подготовка к следующему отпуску

Время не стоит на месте, и, быть может, в следующий отпуск вам удастся отправиться в страну своей мечты. Так почему бы в этот раз не посвятить свое время изучению культуры страны, которая вам так нравится, выучить пару-тройку общеупотребляемых фраз, посетить обучающие курсы. Ведь в любой стране чувствуешь себя увереннее, зная ее традиции, историю и умея хоть чуть-чуть понимать иностранный язык. Также мы иногда начинаем собираться в тур прямо перед поездкой, когда выбор маршрутов и экскурсионных программ уже ограничен. Займитесь этими мелочами заранее, изучите все варианты. Так вы будете уверены в том, что следующий отпуск будет подготовлен идеально, вы посетите все места, которые захотите, а в последнюю неделю перед отправлением не будете все время нервничать, вспоминая, все ли предусмотрено.

3. Встреча с одноклассниками

Если вы давно не встречались с одноклассниками, почему бы вам не организовать вечер встреч? Если в школе вам все они были приятны, интересно было бы узнать, что с ними приключилось за долгое время, что вы не поддерживали отношений.

4. Мероприятия и выставки

В вашем городе ведь тоже постоянно проходят мероприятия, выставки, интересные представления! Время посетить их – ведь не так часто удается выкроить свободный вечерок даже на стоящие зрелища, которые вам все рекомендуют. Сходите в кино, посетите музей или выставку художников. Летом во многих парках по вечерам устраивается фаер-шоу.

5. Местный водоем

Практически в любом городе есть местный водоем и прилагающиеся к нему приятные вещи. Давно ли вы катались на катамаране? Это весьма неплохое развлечение, да и к тому же отличная гимнастика для ног. Практически все крупные места для купания сейчас предлагают водные лыжи. Это ваш шанс приобрести отличный загар и искупаться.

6. Хобби

Может быть, есть вид хобби, который вам давно хотелось бы освоить? Уделите время разнообразным кружкам. Сейчас например очень популярно мыловарение. Помимо того, что процесс интересен сам по себе, вам еще расскажут о том, как составить мыло, подходящее вашей коже и подскажут, где и как закупать необходимые материалы. Кстати, можете посмотреть здесь интересные уроки от нашего автора.

Это занятие очень успокаивает и помогает расслабиться. А если вы будете делать мыло для себя, просто представьте себе утро, которое начинается с вашего любимого аромата, который будет с вами всю поездку до работы. Можете поэкспериментировать с ароматерапией, подобрать себе сборы на все случаи жизни – для того, чтобы расслабиться или настроиться на романтический лад, или просто для того, чтобы быть по утрам бодрее и лучше высыпаться.

А почему бы не попробовать себя в живописи? Не знаете с чего начать, тогда этот урок от автора, будет вам очень кстати.

7. Общение с родственниками

Пообщайтесь с вашими родственниками! Если вас всегда интересовала история вашего рода, попробуйте составить свое генеалогическое древо. Пожилые люди уделяют таким вещам больше внимания, так что расспросите бабушек-дедушек. Помимо прочего, зачастую их истории кажутся нам скучными только в детстве. Почему бы не услышать о первой любви своей бабушки, о том, что тогда считалось модным и интересным? Это может послужить вам кладезем полезных советов и просто интересной информации.

8. Фитнес

Займитесь фитнесом с подругами. За разговорами и не заметите, как пролетит время. Даже если это и не тренировка в клубе, а обычная пешая прогулка. Вы сами заметите, что если проводить досуг таким образом, лишние килограммы быстро покинут вас.

9. Вечеринка с подругами

Пижамная вечеринка – непременный атрибут американских фильмов о подростках. Почему бы и вам не позвать подруг с ночевкой? Вы можете устроить косметические процедуры, посмотреть вместе интересный фильм и просто хорошо провести время в обществе приятных вам людей.

11. Кино, ностальгия

Устройте себе день ностальгии! Есть ведь множество фильмов, которые вы видели только в детстве, запомнив отдельные эпизоды. Почему бы не пересмотреть их, сравнить впечатления? Можете посетить кинотеатр, чтобы увидеть киноновинки.

12. Небольшой заработок

Заработайте себе «на карманные расходы». Существует множество порталов о помощи друг другу! Кому-то невмоготу вставать по утрам и выгуливать собаку? Если вы жаворонок и любите собак, а квартирные условия не позволяют вам и себе завести питомца, то этот вариант вполне может стать для вас приемлемым. Можете поучаствовать в опросах, которые проводят многие фирмы, чтобы узнать о своей продукции «со стороны покупателя». Помимо денежного вознаграждения, между участниками часто разыгрывают полезные призы. Также можете попробовать себя в качестве фрилансера.

Отсутствие денег на отпуск – еще не повод расстраиваться, ведь вы всегда сможете организовать свое свободное время с пользой и радостью! Удачи вам.