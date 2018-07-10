Американская компания спрятала на улицах тысячи долларов 1 10.07.2018, 17:33

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Деньги находились буквально на виду у прохожих.

Американский производитель одежды Fruit of the Loom и рекламное агентство CP + B сыграли на том, что люди не замечают рекламу на улицах, и сделали на этом крутую рекламу для себя. Бренд спрятал буквально на глазах у прохожих тысячи долларов. Стоило только прочитать, где они лежат.

Производитель одежды Fruit of the Loom из США показал, что иногда полезно обращать внимание на рекламу. Компания оригинальным образом прорекламировала новую коллекцию нижнего белья, «которое буквально не замечаешь». Бренд сыграл на человеческой психологии, а конкретно на том, что из-за обилия рекламы на улицах люди перестают обращать на неё внимание, пишет medialeaks.ru.

Представители компании спрятали в разных местах Нью-Йорка деньги. В каждом кладе было по 1 851 доллару, в честь года основания компании. Деньги находились буквально на виду у прохожих. Но чтобы найти их, нужно было обратить внимание на рекламу.

Именно в ней было написано, где лежит клад. Но сотни людей просто проходили мимо немаленькой суммы.

Например, чтобы найти деньги, нужно было прочитать, что написано на рекламном постере, или же заглянуть во внезапно появившийся посреди улицы бинокль, который там совсем не к месту. В другом случае нужно было увидеть маленькие надувные трусы над дверцей, за которой лежат деньги.

Каждый, кто замечал послание, мог забрать себе всю сумму и несколько пар нижнего белья в придачу.