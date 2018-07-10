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Белоруска решила поработать на пенсии: теперь ей нужно выплатить $887

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  • 10.07.2018, 17:45
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Фото: tut.by

Ежемесячно у жительницы поселка под Ивацевичами будут высчитывать из пенсии 20%.

Пенсионерка из Слуцкого района Тамара Моисеевна получила письмо о том, что у нее из пенсии ежемесячно будут высчитывать 20%. «Я не понимаю, какой у меня долг и за что нужно платить?» — жалуется tut.by женщина. В управлении по труду, занятости и соцзащите Ивацевичского райисполкома пояснили, что женщина несколько лет получала к пенсии доплату по возрасту, а она положена только неработающим пенсионерам. Теперь эти деньги нужно вернуть. Журналисты разобрались, за что должна платить Тамара Моисеевна и как не попасть в подобную ситуацию.

Тамара Моисеевна жила в поселке Зеленый Бор Ивацевичского района и трудилась в местном колхозе рабочей. Когда женщине исполнилось 55 лет, она вышла на пенсию и переехала жить к маме в Слуцкий район.

— Здоровье и силы были, поэтому я решила еще поработать и написала заявление в колхоз. Меня взяли полеводом. Я получала и зарплату, и пенсию, — рассказывает пенсионерка. — Проработала я до 2016 года.

Ходила на работу каждый день, в колхозе ведь нет выходных. Трудилась бы и дальше, но заболела — застудила голову, меня положили в больницу.

Когда Тамару Моисеевну выписали, она решила побыть дома, долечиться и написала заявление на двухмесячный отпуск за свой счет — на январь и февраль.

— В марте, подумала, будет теплее, можно идти работать, если окончательно поправлюсь. Но председатель колхоза меня уволил. Сказал, что на лето снова примет на работу. Но мне уже 82 года было, я решила, что не пойду больше. Пенсию я получала, поэтому решила уже дома побыть, — продолжает пенсионерка. — А в апреле 2017 года мне пришло письмо, где было написано, что мне чего-то там переплатили и сейчас я должна вернуть эти деньги. У меня из пенсии высчитывают 20% в счет долга. Я не понимаю, какой у меня долг и за что должна платить?

Журналисты обратились за разъяснениями в управление по труду, занятости и социальной защите Ивацевичского райисполкома, откуда и пришло пенсионерке письмо.

— По закону, если работодатель берет на работу пенсионера, он обязан в течение пяти дней сообщить об этом в управление, которое занимается пенсионным обеспечением. Если работодатель не выполнил это требование и по этой причине пенсионер получал большую пенсию, то излишне выплаченные деньги взыскиваются в пользу управления по его распоряжению в бесспорном порядке с работодателя, — пояснили в управлении по труду, занятости и социальной защите Ивацевичского райисполкома.

Также в райисполкоме сказали, что и пенсионер обязан извещать управление об обстоятельствах, из-за которых может измениться размер его пенсии или ее могут и вовсе перестать платить. Специалисты подчеркивают, что «по решению комиссии по назначению пенсий, из пенсии могут производить удержание переполученных сумм пенсии в связи с сокрытием факта работы».

— Тамара Моисеевна, когда ей назначили пенсию, работала на торфопредприятии «Березовское». С 1 февраля 1993 года пенсию ей перерассчитали в связи с увольнением. С 1 марта 1995 года индивидуальный коэффициент заработка Тамары Моисеевны был почти 1,41, а с ноября 2016 — 1,45, — рассказали в управлении. — С февраля 1993 года по июль 2016 года в управление не поступало информации о том, что Тамара Моисеевна устроилась на работу. А в августе 2016 года нам стало известно из сведений о вновь принятых и уволенных пенсионерах за 2 квартал 2016 года, что она уволилась из филиала «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» с 23 мая 2016 года.

Позже управление по труду, занятости и социальной защите Ивацевичского райисполкома выяснило, что Тамара Моисеевна работала с мая 1997 года по 23 мая 2016 года в филиале «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (раньше это был колхоз «Маяк», СПК «Слуцкий Маяк», СПК ««Летковщина». — Прим.) полеводом. Поскольку с января 2012 года по 23 апреля 2016 года женщина получала доплату к пенсии как человек, который достиг 75−80-летнего возраста, получилось, что ей переплатили. Ведь доплата по возрасту положена только неработающим.

— Комиссия по назначению пенсий Ивацевичского райисполкома вынесла решение: взыскать излишне выплаченную пенсию в сумме 1774 рубля 88 копеек с расчетного счета филиала «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» в бесспорном порядке. Однако предприятие не смогло выплатить деньги, потому что у них нет средств, — поясняют сотрудники управления. — Вопрос о возмещении снова был пересмотрен. Комиссия приняла решение об удержании переплаты из пенсии самой Тамары Моисеевны в размере 20% ежемесячно до полного погашения суммы (это около 80 рублей. — Прим.).

В управлении сказали, что большую часть переплаты пенсионерка уже выплатила, осталось около 700 рублей. Без вычетов Тамара Моисеевна получала бы примерно 470 рублей.

— Чтобы не попасть в подобную ситуацию и потом не возмещать переплаты, пенсионерам при трудоустройстве необходимо в пятидневный срок сообщать в орган, выплачивающий пенсию, о своем трудоустройстве. Сообщать также необходимо и об увольнении, — порекомендовали в управлении.


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