СМИ: Трамп отменил все встречи на саммите НАТО 3 12.07.2018, 12:32

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Информацию подтверждают многочисленные источники.

Многочисленные источники сообщают об отмене президентом США Дональдом Трампом всех двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенных на четверг.

Эту информацию, в частности, подтверждают источники "Европейской правды".

Официального подтверждения этой информации нет.

Планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана.

Об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на информацию собственного корреспондента.

По данным телеканала, Трамп отменил все запланированные двусторонние встречи, в том числе румынским президентом. С румынским главой государства он должен был встретиться в 11:00.