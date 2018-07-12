СМИ: Трамп отменил все встречи на саммите НАТО

СМИ: Трамп отменил все встречи на саммите НАТО3
- 12.07.2018, 12:32
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Информацию подтверждают многочисленные источники.
Многочисленные источники сообщают об отмене президентом США Дональдом Трампом всех двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенных на четверг.
Эту информацию, в частности, подтверждают источники "Европейской правды".
Официального подтверждения этой информации нет.
Планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана.
Об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на информацию собственного корреспондента.
По данным телеканала, Трамп отменил все запланированные двусторонние встречи, в том числе румынским президентом. С румынским главой государства он должен был встретиться в 11:00.