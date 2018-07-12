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Видеохит: 15 тысяч человек одновременно станцевали самбу и попали в Книгу рекордов Гиннеса

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  • 12.07.2018, 13:02

Массовый танец стал туристическим событием года на Филиппинах.

Жители города Кидапаван (Филиппины) стали участниками необычного мероприятия, устроенного местным департаментом по туризму, сообщает 120.su.

15230 человек образовали 4 ряда пар, и вся эта вереница длиной в 5 километров станцевала самбу, восхитив зрителей. В мероприятии принимали участие самые разные люди, представлявшие местные государственные и частные школы, колледжи, университеты, государственные учреждения, фирмы и клубы.

Танцоры тренировались в течение 4 месяцев под чутким руководством инструкторов-волонтёров. Мероприятие было направлено на то, чтобы повысить осведомлённость о городе и привлечь в него больше туристов.


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