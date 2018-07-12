Белорусский кот-блогер Пусик продолжает покорять Youtube 1 12.07.2018, 16:27

На этот раз ему устроили испытание огромным лабиринтом.

Белорусский кот-блогер по имени Пусик прошёл самое серьёзное испытание, какое только смогли выдумать его хозяева. Они приготовили для него огромный лабиринт, в котором не было ни единого шанса считерить. Но Пусик наглядно показал, как сильно его недооценивают, пишет medialeaks.ru.

Кот Пусик — белорусская суперзвезда. У его канала на YouTube почти полмиллиона подписчиков, а он сам — регулярный поставщик новостей для СМИ.

И у него, как у любого уважающего себя блогера, есть магазин с собственным мерчем.

У топовых видео Пусика десятки миллионов просмотров. Так, он уже готовился к Олимпийским играм.

Но теперь люди решили приготовить для него новое испытание — огромный котолабиринт.

Лабиринт был сконструирован из подручных материалов, но всё равно выглядит внушительно.

Испытание не предусматривает никаких лазеек или шорткатов — его можно пройти только честно. И Пусик сразу приступил к делу.

Однако оказалось, что хозяева явно недооценили своего Пусика. На то, чтобы справиться с лабиринтом, у него ушёл буквально десяток секунд.

В следующий раз Пусик ждёт испытание посерьёзнее. А прохождение им лабиринта полностью можно посмотреть ниже.