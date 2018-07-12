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НАТО показали Путину силу и влияние

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  • Александр Гольц
  • 12.07.2018, 16:35
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Александр Гольц

Страны НАТО не питают никаких иллюзий относительно диалога с Кремлем.

Неизвестно, ездили ли экзальтированные российские пропагандисты в последние дни по Москве с американскими флагами и пили ли депутаты шампанское за здоровье американского президента, но следует констатировать: Дональд Трамп в очередной раз их подвел. Они рассчитывали, что хозяин Белого дома разрушит Североатлантический альянс, а он – всего лишь чижика. Точнее, добрую стаю чижиков.

Накануне саммита Трамп разослал весьма резкие письма главам государств – членов НАТО, которые не подняли свои военные бюджеты до размера 2% ВВП. И заявил, что не понимает, почему Америка должна защищать западноевропейских союзников за свои деньги. Особенно досталось Германии, которая явно раздражает хозяина Белого дома своим экономическим благополучием.

Трамп даже намекнул, что в Германии слишком много американских войск. Ясно обозначилась невеселая перспектива слома всей системы безопасности в Европе. Получалось, что Трамп явно рассматривает безопасность как товар и намерен продавать ее в таком качестве союзникам. А уж когда было объявлено о предстоящей встрече американского президента с Путиным, европейских союзников охватили совсем мрачные предчувствия. Все вспомнили, как Трамп устроил скандал на встрече «Семерки», отказался подписывать итоговое коммюнике и отправился на историческую встречу с корейским диктатором Ким Чен Ыном, рассчитывая, что успех этих переговоров перекроет раздрай в отношениях с ближайшими партнерами Штатов.

Масла в огонь подлило очередное послание Трампа в Twitter, где он предрекал, что встреча с Путиным будет легче, чем диалог «с другими»: то есть, с военными союзниками США. Дело дошло до того, что буквально за несколько часов до открытия саммита журналисты спрашивали посла США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, может ли она гарантировать, что Трамп подпишет итоговую декларацию саммита. И она таких гарантий дать не могла. Все это, похоже, привело российских пропагандистов в небывалое возбуждение, и они стали радостно предрекать скорые похороны зловредной НАТО.

Однако следует признать, что лидеры западноевропейских государств научились утихомиривать Дональда Трампа. Чиновники НАТО, начиная с генсека Столтенберга, не вступая в прямую полемику с Трампом, упорно настаивали на поразительном прогрессе в росте военных бюджетов стран – членов альянса. Мол, смотрите: в 2014-м военные расходы лишь трех страны превышали 2 % ВВП, а сегодня таких государств – 8.

Да и та же Германия, хоть и не достигла желанных 2%, предполагает к 2024 году увеличить свои военные расходы чуть ли не вдвое. Задачу дать Трампу жесткий ответ выполнил президент европейского совета Дональд Туск. При подписании Декларации ЕС и НАТО, он довольно жестко напомнил американскому президенту, что в сфере безопасности не все измеряется деньгами и что солдаты западноевропейских стран сражаются вместе с американцами в Афганистане.

В результате, Трамп подписал итоговую декларацию. На моей памяти, ее впервые обнародовали в день открытия саммита. Предполагаю, что в НАТО решили не тянуть, пока американский президент не передумал. И ее содержание уж точно не порадует Кремль. РФ прямо или косвенно посвящено никак не меньше трети двадцатистраничного текста. Россия является единственной страной, которая битым словом названа источником вызовов и угроз: «Агрессивные действия России, включая использование силы для достижения политических целей, бросают вызов Альянсу, подрывают Евро-Атлантическую безопасность и международный порядок, основанный на следовании правилам», — написано уже во втором пункте декларации.

А дальше дотошно и последовательно перечисляются все «достижения» Кремля – аннексия Крыма и дестабилизация Донбасса, провокационное развертывание сил у границ НАТО, безответственная и агрессивная ядерная риторика, внезапные широкомасштабные маневры, в которых все чаще присутствуют сценарии использования ядерного оружия. В НАТО весьма недвусмысленно высказываются в поддержку территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии, которую, по их мнению, нарушает Москва: они потребовали вывода российских войск с территории этих государств.

Мало того, Альянс требует прекращения военного вторжения в Украину, вывода войск и наемников. Альянс впервые выражает глубокую озабоченность тем, что российские власти пытают граждан Украины и перевозят их в российские тюрьмы. НАТО однозначно указывает на Москву как на виновника гибели малазийского Боинга. Не сомневаются они и в причастности России к отравлениям в Великобритании.

Страны НАТО не питают никаких иллюзий относительно диалога с Кремлем и уповают прежде всего на военное сдерживание. В декларации одобрена инициатива «4 по 30»: 30 механизированных батальонов сухопутных войск, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей должны быть развернуты не позже, чем за 30 дней. Для того чтобы гарантировать переброску войск, созданы два командования. Одно – в американском Норфолке: должно обеспечить развертывание американских войск. Другое – европейское, займется перемещением войск на континенте.

К этому следует добавить обещание усилить присутствие ВМС НАТО в Балтийском и Черном морях. Хорошо помню шапкозакидательские речи российских генералов и пропагандистов, когда члены НАТО впервые объявили о планах передового развертывания в странах Балтии и Польше: «Ха-ха, всего-то четыре батальона, а у нас на каждый их батальон – по дивизии (пусть и неполного состава)». И вот теперь выясняется, что батальонов этих в случае кризиса будет три десятка. Если добавить ВВС и ВМФ, получается группировка в 60-70 тысяч. В эти дни я поговорил с высокопоставленными военными НАТО. Они, конечно, отрицали, что речь идет о возвращении к военному планированию первой «холодной войны», которое основывалось на переброске войск из-за океана в случае советской агрессии. Говорят, масштабы – не те. Но никуда не уйти от того, что в качестве единственного реального военного противника фигурирует РФ.

Кроме всего прочего, эта декларация вяжет Трампа по рукам и ногам в его переговорах с Путиным. Все намеки на возможность признания Крыма российским можно считать недействительными. Таким образом, в качестве предмета переговоров остается Сирия и ядерные вооружения (в декларации, кроме всего прочего, упоминается наземная крылатая ракета большой дальности, которая, как подозревают в Брюсселе, нарушает Договор РСМД).

Конечно, с Трампа станется позабыть назавтра то, что он подписал сегодня. Но чтобы напомнить ему о принятых обязательствах, есть так нелюбимые Владимиром Путиным «господа в темных костюмах», представители истеблишмента. И в эти дни в Брюсселе они показали свою силу и влияние.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»


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