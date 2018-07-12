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Не до шопинга: Белорусы стали меньше получать выплат по чекам Tax Free

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  • 12.07.2018, 16:50

В первом полугодии белорусы получили через Технобанк по чекам Tax Free 1 миллион 270 тысяч евро.

Об этом сообщили tut.by в банке. Эта сумма на 290 тысяч евро меньше, чем за аналогичный период 2017-го года.

По чекам компании Global Blue средняя сумма выплат составила 16,45 евро (год назад — 18,11 евро).

Белорусы также получают выплаты по чекам Tax Free через Технобанк по системам Premier (средняя сумма выплат — 32,37 евро), а также через такие системы, как Innova (19,62 евро), Litofolija (15,05 евро) и Tax Card (36,71 евро).

Напомним, до этого полученные белорусами суммы по чекам Tax Free через Технобанк сокращались на протяжении нескольких лет. Так, в прошлом году получили 3 миллиона 71,9 тысячи евро, в 2015 году — 4 миллиона евро, 2014-м году — на 5 миллионов евро, а в 2013-м году — «чуть больше чем на 5 миллионов евро».


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