Объявлены номинанты телепремии «Эмми» 13.07.2018, 11:46

Награды вручат 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Американская телевизионная академия наконец объявила всех номинантов премии Emmy. Популярный сериал "Игра престолов", которому ранее уже присуждалась премия, получил 22 номинации, включая "Лучший драматический сериал". Отметим, что в прошлом году эту награду получил не менее яркий проект "Рассказ служанки", пишет segodnya.ua.

Кроме того, по 21 номинации получили сериал "Мир Дикого Запада" и шоу Saturday Night Live. 20 номинаций у сериала "Рассказ служанки".

Награды вручат 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Отметим, что в 2016 году триумфатором "телевизионного Оскара" стал сериал "Игры престолов". Картина победила в 12 номинациях, набрав в общей сложности за время своего существования 38 премий "Эмми", что является абсолютным рекордом. Сериал собрал рекордное количество премий за всю историю.