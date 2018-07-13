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Самая дешевая квартира в белорусском райцентре стоит $6,5 тысяч

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  • 13.07.2018, 17:14
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Журналисты нашли самый экономный вариант на рынке недвижимости Беларуси.

В Беларуси можно купить квартиру и за 3,5 тысячи долларов — в агрогородках на периферии и в домах барачного типа. Да и типовое жилье в райцентрах стоит в разы дешевле, чем в столице. Tut.by отыскал самое дешевое на данный момент предложение типовой квартиры в Светлогорске — за 6,5 тысячи, да еще с торгом.

Речь о малосемейке площадью 29 квадратных метров. Комната — 17, кухня — 5,4. Находится на третьем этаже пятиэтажки на улице Социалистическая. Выглядит как жилье, давно не видевшее ремонта — но такого не мало и в Минске.

Квадратный метр выходит по 224 доллара. Если поторговаться, выйдет еще меньше.

Кстати, похожую малосемейку в Мозыре можно купить за 7,5 тысячи долларов, в Орше, Кобрине — за 10,5 тысячи, в Бресте — за 18-20 тысяч, в Минске — за 38 тысяч долларов.


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