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Спортсменам назначат стипендии из местных бюджетов

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  • 14.07.2018, 11:38
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Фото: Бобруйский курьер

Выплаты за 9-32 места на ОИ — до 1360 рублей.

Правительство Беларуси утвердило порядок выплаты и размеры стипендий спортсменам за счет средств местных бюджетов, сообщает pravo.by.

Постановление Совета министров № 528 вступает в силу с 19 июля 2018 года, размеры выплат установлены в тарифных ставках первого разряда. С марта 2018 года одна тарифная ставка первого разряда равняется 34 рублям.

Стипендии устанавливаются на срок до 1 года и выплачиваются ежемесячно. Основанием для таких выплат являются «достижения на официальных спортивных мероприятиях планируемых результатов или результатов, выше запланированных», в случае, если атлетам уже не назначена именная стипендия Лукашенко или Президентского спортивного клуба.

Стипендии выплачиваются местными исполнительными и распорядительными органами на основании решений соответствующих местных Советов депутатов.

При наличии у спортсмена права на назначение и выплату стипендии по

нескольким достигнутым спортивным результатам, назначение и выплата стипендии

производятся за один наиболее высокий спортивный результат.

Размер стипендии из местных бюджетов за 9−32-е места на Олимпийских и за 4−8-е на Паралимпийских и Дефлимпийских играх может составить до 40 тарифных ставок первого разряда (1360 рублей), за 4−8-е места на Европейских играх и 9−16-е на чемпионатах мира — до 30 ставок (1020 рублей), за 7−12-е места на чемпионатах Европы — до 25 (850 рублей).

За 4−6-е места на чемпионатах мира и Европы среди молодежи стипендия может составить от 15 (510 рублей) до 25 тарифных ставок первого разряда (850 рублей).

За 4−6-е места теннисистам на Кубке Дэвиса и Кубке федераций полагается до 20 тарифных ставок первого разряда (680 рублей).

За 1−3-е места в первенствах и чемпионатах Беларуси атлетам полагается от 5 тарифных ставок первого разряда (170 рублей) до 15 (510 рублей).

Стипендии выплачиваются спортсменам в целях создания эффективных условий

для организации учебно-тренировочного процесса и стимулирования достижения высоких спортивных результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских,

Европейских играх, чемпионатах мира и Европы, иных официальных спортивных

мероприятиях, — говорится в постановлении правительства.


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