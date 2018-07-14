Как 85-летняя минчанка бегает по 5 километров, танцует и снимается в кино 14.07.2018, 20:11

Полина Кацуба до сих пор ходит на огромных каблуках.

Полина Кацуба в центре внимания на многих спортивных мероприятиях: здесь нечасто встретишь участников старше шестидесяти, пишет tut.by. А потом узнаешь, что Полине Алексеевне, вообще-то, 85 лет, а она пробегает по 5 км, танцует и даже снимается в кино — исполнила эпизодическую роль в фильме «Хрусталь», который выдвигают на «Оскар» от Беларуси.

Фото: tut.by

«Да я до сих пор на огромных каблуках хожу»

Полина Алексеевна на самом деле Парасковья Алексеевна. Родилась она 1 октября 1932 года в Алтайском крае и последним фактом очень гордится. Она уверена: жизнь в тех суровых погодных условиях и сформировала ее боевой характер.

— Я самолюбивый человек и никогда не упускала возможности показать себя. Старалась стать лучшей в любом деле, которым интересовалась: хоть в работе, хоть в спорте. За собой ухаживала и всегда хорошо выглядела. Да я до сих пор на огромных каблуках хожу! — кокетничает женщина. — Ухажеры, конечно, были, но запросы у меня высокие: понравиться мне — сложная задача.

Фото: tut.by

С мужем, Федором Даниловичем, она познакомилась в магазине, где работала буфетчицей. Пару раз молодой человек встретил девушку у работы, а после предупредил, что зайдет в гости к ее родителям. Полина Алексеевна вспоминает: даже не думала, что парень придет со всей семьей к ее отцу просить ее руки. Из-за мужа и переехала в Минск в 1977 году: Федор Данилович очень хотел жить в Беларуси.

Сейчас у Полины Алексеевны двое сыновей, четверо внуков, трое правнуков. Одни живут в Минске, другие — за рубежом.

— Меня постоянно спрашивают: «Почему к тебе дети не приезжают и не помогают?» У меня один ответ: «Я дожила до правнуков, хочу, чтобы и они дожили». Руки, ноги есть, зачем других напрягать? — пожимает плечами суперэйджерка.

Фото: tut.by

«Бег — отличный способ избавиться от недугов и депрессии»

Активной Полина Алексеевна была, сколько себя помнит. Пока работала, в любую погоду до начала смены успевала пробежать несколько кругов.

— Я вам честно скажу: я и замуж боялась выходить только из-за страха потолстеть после родов! Но регулярный спорт и правильное питание помогли сохранять вес — 55 кг тогда и сейчас. Теперь я отмерила себе 5 км и в 7 утра встаю на пробежку. Не могу жить «кошачьей» жизнью: лежать днями на диване, смотреть телевизор и говорить, что все болит. Я даже в поликлиники не хожу. Для меня бег — отличный способ избавиться от недугов и депрессии.

Фото: tut.by

Полина Алексеевна признает: не все понимают такую любовь к спорту. Мол, разве можно в ее возрасте не переживать за свое здоровье? Есть реальный риск — бежать, упасть и умереть.

— Да какая разница, где умирать? — разводит руками суперэйджерка. — На беговой дорожке или на диване под программу «Давай поженимся»?..

Полина Алексеевна выходила на старт нескольких полумарафонов в Минске, участвовала в забегах среди пенсионеров и даже ездила на соревнования в Польшу. В конце сентября 85-летняя спортсменка собирается представить Беларусь на закрытии чемпионата мира по легкой атлетике среди ветеранов в Испании.

Фото: tut.by

— Она активная, боевая и задорная. На соревнованиях в Польше ей не было равных в категории «80+», — описывает председатель Совета ветеранов легкой атлетики Юрий Крупица. — Да и в Беларуси я пока не видел таких спортивных людей ее возраста.

«Увидели мои танцы и пригласили без кастинга на съемки фильма»

Бег — не единственное увлечение суперэйджерки. Дома у Полины Алексеевны огромное количество картин, вышитых крестиком. Женщина до сих пор переделывает старые вещи: журналистов встречала в костюме, сшитом из старого платья и мужской рубашки.

Фото: tut.by

А еще Полина Алексеевна танцует. Покорила сцену белорусской программы «Я могу!» и рассказывает, что с ней связывалась команда Максима Галкина из передачи «Старше всех!».

Недавно суперэйджерка попробовала себя в качестве актрисы. Исполнила эпизодическую роль в фильме «Хрусталь»: несла салат оливье на праздничный стол.

— Организаторы увидели мои танцы в интернете и пригласили без кастинга на съемки. Я, конечно, согласилась: это ведь так интересно.

Режиссер Дарья Жук говорит: женщина — гениальная. А у Полины Алексеевны — еще один повод похвастать, потому что «Хрусталь» в этом году выдвигают на «Оскар» от Беларуси.

Задора Полины Алексеевны хватает и на жизнь двора. Сделала доску для объявлений, чтоб не портили дверь в подъезд; добилась установки детской площадки; организовала клумбу.

Среди соревнований и выступлений Полина Алексеевна находит время общаться с внучками и правнуками. А на вопрос, зачем ей, 85-летней прабабушке, спорт, передачи и съемки, отвечает честно и с улыбкой:

— Ну такой у меня дурной характер! Хочу быть лучше всех, вот и стараюсь.