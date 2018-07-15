Худеем правильно: названы сроки, за которые усваиваются разные продукты 1 15.07.2018, 8:50

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Эта информация очень важна для здоровья.

Мало кто задумывается о времени переваривания пищи. И напрасно, ведь эта информация очень важна для здоровья. Время переваривания различных продуктов в желудке может значительно отличаться, сообщает hronika.info.

Врачи настоятельно не рекомендуют смешивать продукты, которые требуют разного времени переваривания. Ведь это вызывает тяжесть в желудке, образование шлаков и процессы гниения.

Пока пища находится в желудке, белки и жиры полностью успевают расщепиться. Вы сможете рассчитать время и постараться не есть, зная, что пища всё еще переваривается. Это поможет избавиться от привычки переедать. Старайтесь не есть за 4 часа до сна, чтобы желудок отдохнул.

Учитывайте время переваривания различных продуктов, и вы забудете о проблемах с пищеварением и лишним весом.