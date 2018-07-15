закрыть
15 июля 2018, воскресенье, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лондон назвал главную линию в расследовании отравления «Новичком»

2
  • 15.07.2018, 9:28
  • 1,923
Фото: PA Wire

Задачу довели до экспертов.

Британская полиция сообщила о ходе расследования отравления 44-летней Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули в Эймсбери, определив основную задачу для экспертов. В полиции рассказали, что сейчас идет работа, призванная установить, является ли «Новичок», использованный в Эймсбери, и «Новичок», примененный для отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, веществами из одной и той же партии, сообщает РБК.

«Это остается основной линией расследования для следственной группы», — говорится в сообщении полиции.

Всего следователи собрали более 400 вещественных доказательств и образцов по этому делу, «значительное число» которых было загрязнено веществом, от которого пострадали Стерджес и Роули. В это число вошла и бутылочка, найденная в доме отравившихся 11 июля, которую сейчас считают источником «Новичка».

«Не будет преувеличением сказать, что процесс расследования, связанный как с этим, так и с расследованием в Солсбери, стал одним из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании», — заявил помощник комиссара Нейл Басу.

По его словам, расследование, которое ведет полиция, крайне важное, однако, чтобы завершить его, потребуется много времени.

Об отравлении 44-летней Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули, проживающих в Эймсбери, недалеко от Солсбери, полиция Великобритании рассказала в начале июля, спустя несколько дней после самого отравления. Оба они были госпитализированы в критическом состоянии в конце июня. 8 июля Дон Стерджес в результате отравления умерла, Чарли Роули спустя два дня после этого пришел в себя. The Guardian ранее сообщала, что полиции уже удалось с ним пообщаться, однако о результатах беседы пока не известно.

По версии следствия, причиной отравления Роули и Стерджес стало нервно-паралитическое вещество «Новичок», о котором официальный Лондон говорил как о причине отравления Сергея и Юлия Скрипаль, найденных без сознания в городе Солсбери в начале марта. Москва причастность в отравлению Скрипалей последовательно отрицает.

Для расследования инцидента в Эймсбери британская полиция пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).


популярное за неделю

Мнение

«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой
Беги, Форест!
Беги, Форест! Ирина Халип