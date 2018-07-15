Лондон назвал главную линию в расследовании отравления «Новичком» 2 15.07.2018, 9:28

1,923

Фото: PA Wire

Задачу довели до экспертов.

Британская полиция сообщила о ходе расследования отравления 44-летней Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули в Эймсбери, определив основную задачу для экспертов. В полиции рассказали, что сейчас идет работа, призванная установить, является ли «Новичок», использованный в Эймсбери, и «Новичок», примененный для отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, веществами из одной и той же партии, сообщает РБК.

«Это остается основной линией расследования для следственной группы», — говорится в сообщении полиции.

Всего следователи собрали более 400 вещественных доказательств и образцов по этому делу, «значительное число» которых было загрязнено веществом, от которого пострадали Стерджес и Роули. В это число вошла и бутылочка, найденная в доме отравившихся 11 июля, которую сейчас считают источником «Новичка».

«Не будет преувеличением сказать, что процесс расследования, связанный как с этим, так и с расследованием в Солсбери, стал одним из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании», — заявил помощник комиссара Нейл Басу.

По его словам, расследование, которое ведет полиция, крайне важное, однако, чтобы завершить его, потребуется много времени.

Об отравлении 44-летней Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули, проживающих в Эймсбери, недалеко от Солсбери, полиция Великобритании рассказала в начале июля, спустя несколько дней после самого отравления. Оба они были госпитализированы в критическом состоянии в конце июня. 8 июля Дон Стерджес в результате отравления умерла, Чарли Роули спустя два дня после этого пришел в себя. The Guardian ранее сообщала, что полиции уже удалось с ним пообщаться, однако о результатах беседы пока не известно.

По версии следствия, причиной отравления Роули и Стерджес стало нервно-паралитическое вещество «Новичок», о котором официальный Лондон говорил как о причине отравления Сергея и Юлия Скрипаль, найденных без сознания в городе Солсбери в начале марта. Москва причастность в отравлению Скрипалей последовательно отрицает.

Для расследования инцидента в Эймсбери британская полиция пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).