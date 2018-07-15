Израиль и ХАМАС договорились о перемирии 15.07.2018, 9:41

Перемирие наступило после того, как ЦАХАЛ нанес самый мощный за последние четыре года удар по позициям группировки.

Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что военные Израиля и представители ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа, сообщает korrespondent.net.

Фаузи Бархум поблагодарил Египет за посредничество в переговорах и отметил, что "усилия сторон позволят вернуться к затишью и остановить эскалацию".

Перемирие наступило после того, как Израиль нанес самый мощный за последние четыре года удар по позициям ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что атака стала ответом на ракеты, выпущенные представителями ХАМАС.

"По согласованию с министром обороны, начальником штаба и главным управлением безопасности Израиля, мы приняли решение о суровых действия против терроризма "ХАМАСа", - заявил Нетаньяху в видеообращении.

Силы обороны Израиля сообщили, что удар нанесен по объектам, которые использует Хамас, включая штаб-квартиру в Бейт-Лахия, тренировочный лагерь, склады оружия и ракетные установки.

Напомним, что эскалация конфликта началась 14 мая. Одна из причин - торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.