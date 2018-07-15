Этот саквояж Путина и подвел 3 Алексей Мельников

15.07.2018, 10:10

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Алексей Мельников

Кремлевский цирк едет в Хельсинки.

Когда Соединенные Штаты называют поименно «12 друзей Путина» - офицеров российской разведки, хакеров, майнеров, отмывателей денег, очевидно, исполнявших приказы властей России о вмешательстве в американские выборы, то это - позор для нынешнего российского руководства, выходцев из спецслужб. Это его провал.

Обвинения предельно конкретные. Крыть нечем. Только беситься.

Но, это самое очевидное и несущественное из того, что можно сказать. Хотя именно это – главное для оболваненных сериалами о «силовиках» зрителей госТВ.

Провал Путина не только в том, что поймали его агентов. Это само собой – лишнее доказательство некомпетентности – воевать способны только внутри страны, придумывая террористов и экстремистов - как дворовая шпана, измываться над слабыми. С сильными так не выходит.

Провал Путина в том, что политика в современном мире так не делается. Политика – не операция по избранию в других странах угодных тебе правителей. Политика – не метод для личного обогащения и превращения своих друзей в миллиардеров. Играй, виолончель! Политика – не способ конвертировать своих миллиардеров в «граждан мира» с одновременным использованием России в качестве тыловой базы – для обеспечения их жизни на Западе суверенным прикрытием. Политика – не личные договорённости с «конкретными пацанами».

Путин так и не стал политиком. Да и не мог стать, имея в виду его прошлое. За 20 лет не изменился. Принес наверх из «бандитского Петербурга» саквояж с коммерческим чекизмом. Так и носится с ним до сих пор, прикрутив наручниками к руке.

Этот саквояж его и подвел. Когда полез с ним в чужую страну. Там его в итоге и накрыли - как вора, который сбежал, но оставил следы.

Пойди теперь, расскажи Трампу, что ты здесь ни при чем – самолет на взлетной в Москве греет двигатели, цирк едет в Хельсинки.

Алексей Мельников, livejournal.com