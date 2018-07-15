«Я думал, ведомство Жарко - непотопляемый авианосец» 4 15.07.2018, 10:25

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Василий Бельмач

Откровенный рассказ пенсионера, который инициировал «дело врачей».

Бывший старший помощник Белорусского военного прокурора пенсионер Василий Бельмач, с которого началась информационная волна вокруг коррупции в медицинских закупках, прокомментировал Свободе массовые задержания в рамках так называемого «дела врачей».

По словам КГБ, в деле о злоупотреблениях чиновников из медицинской отрасли уже более 60 фигурантов, 37 из них задержаны. Им предъявили обвинения во взяточничестве и уклонении от налогов, в том числе в закупках оборудования и лекарств по завышенным на 60-100% ценам. КГБ заявляет, что почти все признали вину.

На допрос вызвали также экс-министра здравоохранения Беларуси, нынешнего вице-премьера Василия Жарко.

Бывший старший помощник Белорусского военного прокурора, пенсионер Василий Бельмач в начале года поделился с телеканалом «Белсат» своей историей лечения.

Он утверждает, что 6-я больница Минска продала ему нелегально завезенный в Беларусь протез по цене в разы дороже, чем оригинал, и без сопроводительных технических документов. Василию Бельмачу сказали, что информация о протезе является коммерческой тайной. Так отвечали мужчину также судьи и высокие чиновники прокуратуры.

В беседе с корреспондентом Свободы Василий Бельмач сказал, что начал свою борьбу полтора года назад. И считает, что стал импульсом нынешних задержаний в сфере медицины.

«У меня есть документы, подтверждающие незаконность действий Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры и суда. Это вещи, несовместимые с нормами права. Я готов их предъявить. Ничего лишнего не будет. Основные доказательство - суды, сотрудники министерства и прокуратуры сказали, что инструкция по пользованию эндопротезом, вживленным мне, - это коммерческая тайна».

Василий Бельмач говорит, что приветствует нынешние задержания в сфере медицины.

«Но это слишком поздние действия. Всем было известно, что коррупция в здравоохранении живет и процветает. Я полтора года приводил доказательства сокрытия коррупционных действий Минздрава. Также почему-то никто не затрагивает комитет здравоохранения Мингорисполкома».

Василий Бельмач говорит, что давал государственным структурам не только свои, но и сведения иных физических лиц, которым сделаны операции по протезированию, об отсутствии регистрационных удостоверений Минздрава.

«Я сам юрист и могу дать правовую оценку. Есть постановление Совета Министров о государственной регистрации изделий медицинского назначения. Я точно приводил все данные. И Генпрокуратура - это основной инициатор утаивания правонарушений в сфере медицины. Я готов представить доказательства».

По словам Василия Бельмача, упомянутые протезы ввозились в Беларусь без оплаты НДС, хотя, согласно указу Лукашенко, от уплаты НДС освобождаются изделия медицинского назначения, которые прошли государственную регистрацию.

«В этом случае на территорию Беларуси ввозились эндопротезы, которые не прошли государственной регистрации. Но вместе с тем без оплаты ввозимого НДС в 20%. Но председатель Таможенного комитета сказал, что все законно. Я распространил информацию, что председатель намеренно вводит в заблуждение. Он подал на меня иск за клевету. Однако Фрунзенский РОВД отказал в начале дела против меня, потому что в моих действиях нет признаков клеветы. Значит, мои доводы правильные».

«Я думал, что ведомство Жарко - это непотопляемый авианосец»

Василий Бельмач не ожидал, что коррупция в сфере медицины в таких масштабах всплывет и ею займутся правоохранители.

«Я думал, что ведомство Жарко - это непотопляемый авианосец. Зайдите в любой магазин, послушайте, о чем люди говорят. Это самая злободневная тема. В простых поликлиниках и больницах персонал аплодирует и приветствует эти задержания. Ведь известно, сколько зарабатывает медсестра. А здесь находят 500 тысяч долларов! Но эти действия имеют немного запоздалый характер. Ведь коррупция втянула в свой оборот значительное количество должностных лиц Министерства здравоохранения», - говорит он.

Василий Бельмач прокомментировал также информацию о допросе экс-министра здравоохранения Беларуси, нынешнего вице-премьера Василия Жарко.

«Вся страна гудела о том, что делалось в здравоохранении. Человека будут вызывать на допрос только тогда, когда фигуранты дела дали о нем какие-то показания. Задержан заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий - это его протеже. Но зацепить Жарко - это означает скомпрометировать Лукашенко. Я против того, чтобы такие, как Жарко находились около руля нашего государства».

По словам Василия Бельмача, в числе задержанных хватает лиц из правоохранительных органов, которые прикрывали созданную в здравоохранении коррупционную сеть.

«Мой статус в качестве потребителя не опровергнут ни судом, ни прокуратурой. Но вместе с тем они говорят, что мне нельзя давать информацию, так как это коммерческая тайна. То, какую мне делать нагрузку на ногу, которые ограничения, сколько в моем теле может находиться без негативных последствий вживленный протез - это коммерческая тайна? Это же полная чушь», - говорит бывший старший помощник Белорусского военного прокурора

«6-я больница отказала мне в даче информации»

16 июля заканчивается двухмесячный срок рассмотрения надзорной жалобы, которую Василий Бельмач подал генпрокурору на действия 6-й городской больницы Минска и Центра экспертиз и испытаний в сфере здравоохранения. Директор этого центра Александр Столяров сейчас также среди задержанных медиков.

«Согласно соответствующего постановления, я как заинтересованное лицо вправе иметь копии документов, затрагивающих мои права и законные интересы. Значит, 6-я больница отказала мне в даче информации.

Я обратился за информацией в Центр экспертиз и испытаний, где есть регистрационное досье. Мне там сказали, что не дадут гарантийного обязательства и инструкции о эксплуатации протеза. Но мне удалось сфотографировать материалы этого досье. Ни одного документа, соответствующего требованиям законодательства, там нет. А прокуроры и судьи делают вид, что все это законно».

Василий Бельмач говорит, что с января этого года чувствует боль от протеза и принимает антибиотики и обезболивающие средства. Его волнует, почему в Беларуси делают операции с применением изделий медицинского назначения, которые не прошли государственной регистрации.

«Названия отличаются. В регистрационном удостоверении Минздрава сказано о реализации и применение эндопротезов производства Швейцарии, а мне вживили немецкого производства. И мне говорят, что это допустимо. Но покажите мне норму права, где это допустимо ?!»

«Жестко дербанили бюджет»

В своей борьбе за правду Василий Бельмач сомневается, что его надзорные жалобы будут удовлетворены. Почему?

«Нынешние задержания связаны с нарушениями в деле закупок за счет бюджета. Здесь правовые отношения с государством, так как жестко дербанили бюджет. А в случае со мной дело касается физического лица. И тысячи людей, таких как я, это физические лица. И если меня признают первым пострадавшим, то тогда тысячи людей могут обратиться, и государству придется компенсировать потери. Это будут очень большие деньги.

Годовой оборот только 6-й больницы по реализации эндопротезов, которые не прошли государственной регистрации, составляет около 3 миллионов долларов. Поэтому государство боится и не хочет признавать нарушения законодательства в отношении физических лиц. Мол, скажите спасибо, что вам поставили, и идите вон».

Поменяют ли нынешние задержания ситуацию в здравоохранении?

«На определенный период. Когда волк укусил свежего мяса и за это вы его ударили, он может только отбежать в сторону, но потом он вернется к добыче. Это заглохнет на определенное время. Поэтому то, что сейчас происходит, хорошо. Но это вспышка действий правоохранителей, которая не имеет системного и постоянного характера, особенно что касается органов здравоохранения», - убежден Василий Бельмач.