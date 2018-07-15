Подвиг Офицерова Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

15.07.2018, 11:20

Петр Офицеров

ФОто: Евгений Фельдман

В нашей жизни порядочность иногда равносильна подвигу.

О смерти Петра Офицерова неправильно говорить – умер. Правильно – погиб.

Он, ведь, скончался не просто от болезней. Это случилось после нескольких лет следствий, допросов, ожидания приговора и прочего, что здоровья не прибавляет. И всего этого не было бы, если бы он дал показания против Навального, т.е. если бы оговорил его. Но он предпочел остаться человеком в собственных глазах и в глазах своих детей и от сделки – ложь в обмен на свободу – отказался. Да, мы все знаем, что лгать и оговаривать нехорошо, что говорить надо правду, но не многие, к сожалению, находят в себе силы рисковать ради этого жизнью. Да, он поступил, как должно, но в нашей жизни порядочность иногда равносильна подвигу. Он его совершил.

С уходом Петра Офицерова на одного порядочного, благородного, мужественного человека стало на земле меньше. А их и было немного.

И не спрашивай, по ком звонит колокол? Он звонит по тебе.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»