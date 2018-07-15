закрыть
15 июля 2018, воскресенье, 12:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Подвиг Офицерова

  • Леонид Гозман, «Эхо Москвы»
  • 15.07.2018, 11:20
Петр Офицеров
ФОто: Евгений Фельдман

В нашей жизни порядочность иногда равносильна подвигу.

О смерти Петра Офицерова неправильно говорить – умер. Правильно – погиб.

Он, ведь, скончался не просто от болезней. Это случилось после нескольких лет следствий, допросов, ожидания приговора и прочего, что здоровья не прибавляет. И всего этого не было бы, если бы он дал показания против Навального, т.е. если бы оговорил его. Но он предпочел остаться человеком в собственных глазах и в глазах своих детей и от сделки – ложь в обмен на свободу – отказался. Да, мы все знаем, что лгать и оговаривать нехорошо, что говорить надо правду, но не многие, к сожалению, находят в себе силы рисковать ради этого жизнью. Да, он поступил, как должно, но в нашей жизни порядочность иногда равносильна подвигу. Он его совершил.

С уходом Петра Офицерова на одного порядочного, благородного, мужественного человека стало на земле меньше. А их и было немного.

И не спрашивай, по ком звонит колокол? Он звонит по тебе.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой
Беги, Форест!
Беги, Форест! Ирина Халип