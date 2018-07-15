Под Одессой фура врезалась в минивэн с белорусскими номерами: погиб ребенок 1 15.07.2018, 12:15

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Трое взрослых находятся в больнице.

В субботу, 14 июля, в районе села Дачное под Одессой в минивэн Citroen с белорусскими номерами врезалась фура. Погиб ребенок, трое взрослых получили серьезные травмы. Подробности аварии рассказывают украинские «Факты».

Фото: «Факты»

По предварительной информации, на трассе Киев-Одесса фура врезалась в стоявший на обочине минивэн Citroen. От удара легковушка слетела в кювет, получив значительные механические повреждения: авто не подлежит восстановлению.

Фото: «Факты»

— 14 июля около 13.00 на 452 км автодороги Киев — Одесса произошло столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля Citroen, — сообщили в патрульной полиции Одессы. — В результате водители обеих машин и два пассажира легкового автомобиля получили травмы и доставлены в больницу. Ребенок, который был в Citroen, — девочка 2014 года рождения, — погибла на месте происшествия. Причина столкновения будет установлена в ходе следствия.