Под Одессой фура врезалась в минивэн с белорусскими номерами: погиб ребенок

Под Одессой фура врезалась в минивэн с белорусскими номерами: погиб ребенок1
- 15.07.2018, 12:15
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Трое взрослых находятся в больнице.
В субботу, 14 июля, в районе села Дачное под Одессой в минивэн Citroen с белорусскими номерами врезалась фура. Погиб ребенок, трое взрослых получили серьезные травмы. Подробности аварии рассказывают украинские «Факты».
По предварительной информации, на трассе Киев-Одесса фура врезалась в стоявший на обочине минивэн Citroen. От удара легковушка слетела в кювет, получив значительные механические повреждения: авто не подлежит восстановлению.
— 14 июля около 13.00 на 452 км автодороги Киев — Одесса произошло столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля Citroen, — сообщили в патрульной полиции Одессы. — В результате водители обеих машин и два пассажира легкового автомобиля получили травмы и доставлены в больницу. Ребенок, который был в Citroen, — девочка 2014 года рождения, — погибла на месте происшествия. Причина столкновения будет установлена в ходе следствия.