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Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

  • 15.07.2018, 12:55

За вотум доверия правительству Мамуки Бахтадзе проголосовал 101 депутат.

Грузинский парламент, абсолютным большинством голосов, выразил "вотум доверия" премьер-министру Мамуке Бахтадзе и обновлённому составу правительства на заседании, завершившимся после полуночи. Глава кабинета министров назвал приоритетом мирное объединение страны, углубление экономических реформ и интеграцию в Евротлантические структуры, сообщает svoboda.org.

За вотум доверия новому правительству Мамуки Бахтадзе проголосовали 101 депутат. Против - 12. Утверждение кабинета министров стало итогом многодневных дебатов и слушаний в парламентских фракциях. Впрочем, результат был предрешён, поскольку правящая партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили контролирует в законодательном органе более трех четвертей депутатских мандатов.

Выступая перед членами парламента, 36 летний премьер, Мамука Бахтадзе обещал создать "Европейское государство для мирного сосуществования с абхазскими и осетинскими согражданами". Он выразил готовность конструктивно сотрудничать со всеми политическими и общественными силами для решения "надпартийной задачи объединения страны". Среди других приоритетов председатель правительства назвал интеграцию в Евроатлантические структуры, преодоление бедности и коренную реформу системы просвещения.

В новом составе правительства Грузии 11 министерских портфелей. В предыдущем правительстве Георгия Квирикашвили было 14 министерств. Число ведомств сокращено по предложению премьера, выступившего за создание "малого правительства" и уменьшение государственных расходов. Большинство министров, в том числе министры "силового блока" - пользующиеся доверием лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, - сохранили посты.


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