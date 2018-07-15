Александр Хацкевич пожелал успеха в финале ЧМ-2018 Виде, Пиваричу и сборной Хорватии 15.07.2018, 14:17

Белорусский тренер киевского «Динамо» - о решающей игре чемпионата.

Главный тренер киевского "Динамо", белорусский специалист Александр Хацкевич пожелал удачи сборной Хорватии в финале чемпионата мира-2018 против Франции, сообщает pressball.by.

В составе "шашечных" выступает защитник украинской команды Йосип Пиварич, а также бывший игрой клуба Домагой Вида.

"В первую очередь, хочется пожелать Пиваричу, Виде, а также всем хорватам выиграть чемпионат мира. После мундиаля Пиварич получит 10-12 дней отдыха, а потом ждем его в Киеве", — приводит Footboom слова Хацкевича.