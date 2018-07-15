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Боровой: Ситуация в РФ становится похожей на конец советской эпохи

  • 15.07.2018, 15:49
  • 2,406
Константин Боровой

В России начали выпускать пропаганду для самих пропагандистов.

В России начали выпускать пропаганду для самих пропагандистов. Такое мнение выразил в Facebook российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Сильно упала доля (показатель наличия зрителей) пропагандистских "дискуссий". Телеканалам приходится много платить, чтобы цифры были приемлемыми и деньги продолжали выделять на программы, которые почти никто не смотрит", – рассказал он.

Политический эксперт отметил, что телеканалам очень выгодно продолжать выпуск таких программ.

"Нет необходимости тратиться на контент. Большой наличный оборот, за который не надо отчитываться, – это же политические программы. Ситуация становится похожей на конец советской эпохи – понятно, что никто не верит и не смотрит, но остановить пропаганду невозможно. "Политическая работа с населением". Но пока у таких программ остается один важный зритель, который верит им и для которого все это делается, программы будут выходить", – подытожил Боровой.


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