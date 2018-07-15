Линас Кояла: Саммит НАТО оправдал ожидания Литвы 15.07.2018, 15:25

Линас Кояла

Фото: DELFI

Обороноспособность стран Балтии будет расти.

В среду и в четверг на саммите Североатлантического Альянса в Брюсселе прошла встреча лидеров стран НАТО. Каковы были ожидания Литвы, что изменится в оборонной политике Альянса по отношению к странам Балтии? На вопросы Charter97.org отвечает Линас Кояла, глава литовского Центра восточно-европейских исследований.

- Что ожидала Литва от встречи в верхах НАТО в Брюсселе?

- Важно то, что прежде всего в НАТО очередной раз продемонстрировало единство и единое направление стратегической политики. Хотя высказывания Дональда Трампа по отношению к Германии (напомним, что президент США обрушился с критикой на Берлин из-за низких расходов Германии на вооруженные силы и зависимости от поставок энергии из России - ред.) и были достаточно критическими, окончательная декларация, которую американская сторона подписала совместно с европейцами, оправдала ожидания Вильнюса. Также удалось обратить внимание на наш регион, в особенности подчеркивая его нужду в укреплении противовоздушной обороны – все это нашло место в финальной версии документа. Таким образом можно ожидать что в ближайшем будущем окажутся принятыми решения, которые позитивно повлияют и укрепят эту область.

- Как повлияют на строительство второй ветки газопровода «Северный поток» из России в Германию, высказывания Дональда Трампа, главы США?

- Вероятность того, что строительство второй ветки газопровода, которое уже началось, будет остановлено - очень небольшая. Тем более, что США свою критическую позицию, вплоть до ввода санкций, высказывала намного раньше нынешнего саммита НАТО. Гораздо больший вес для остановки проекта, как противоречащего общим рамкам энергетической политики Европейского Союза имеется у самой Германии, но тем не менее, пока что проект продолжается воплощаться в жизнь.

- Какую позицию заняла Литва во время саммита НАТО?

- Литва поддерживает давление со стороны США на те страны, которые не выполняют своего обязательства и не предназначают 2 процентов от своего ВВП на нужды обороны. Естественно, что мы высказываемся в подобном тоне после того, как самим удалось достичь уровня расходов 2% от ВВП. Для других стран это остается огромным вызовом и до конца неясно, удастся ли им до 2024 года нарастить расходы на армию до уровня 2% ВВП.

- Какое влияние окажут принятые во время саммита НАТО в Брюсселе решения на обороноспособность Литвы?

- Как я уже сказал в самом начале, прекрасно то, что НАТО продолжает придерживаться политики, принятой на саммите в 2016 году, когда было принято решение расположить в странах Балтии и Польше батальоны государств, членов Североатлантического Альянса. Во время нынешней встречи решений с таким весом принято не было, но этого и не требовалось, поскольку политика Альянса остается прежней – укреплять наиболее уязвимые страны на восточной границе НАТО. Противовоздушная оборона является одним из главных приоритетов ближайшего времени, на который обращает внимание весь Альянс НАТО.