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В Брюсселе начался саммит НАТО

  • 11.07.2018, 12:23
Йенс Столтенберг

Альянс должен новую стратегию обороны – «Инициативу готовности».

11–12 июля в Брюсселе проходит саммит НАТО. Об этом сообщается на сайте Альянса. Саммит начался выступлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в 12.15 по Минску. Об этом сообщается на сайте НАТО.

В среду участники саммита будут обсуждать расходы блока на оборону и их распределение. Также среди тем – увеличение роли НАТО в борьбе с терроризмом.

Союзники намерены начать новую учебную миссию в Ираке, в которой будут участвовать сотни инструкторов НАТО. В стране создадут военные школы для повышения профессионализма иракских вооруженных сил.

На саммите должны принять Инициативу готовности – "Четыре тридцатки". В рамках этой программы к 2020 году блок должен иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые можно привести в готовность за 30 или менее дней.

Альянс собирается пригласить Скопье начать переговоры о вступлении после переименования страны из Македонии в Северную Македонию. В четверг лидеры НАТО встретятся с близкими партнерами – Грузией и Украиной, чтобы обсудить вызовы, реформы в сфере обороны и поддержку блока.

В саммите будет участвовать президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба. "В рамках саммита глава государства примет участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Украины и Грузии, а также в заседании глав государств и правительств стран – контрибуторов миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", – говорится в сообщении.


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