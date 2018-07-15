Активистки Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ 10 15.07.2018, 19:34

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Фото: epa

Этой акцией активистки требуют освобождения политических заключенных.

Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру», передает «Медуза».

Pussy Riot в своем фейсбуке сообщили, что этой акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

«Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности. <…> Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки», - говорится в заявлении активисток.