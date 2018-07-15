закрыть
15 июля 2018, воскресенье, 21:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Активистки Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ

10
  • 15.07.2018, 19:34
  • 5,915
Фото: epa

Этой акцией активистки требуют освобождения политических заключенных.

Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру», передает «Медуза».

Pussy Riot в своем фейсбуке сообщили, что этой акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

«Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности. <…> Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки», - говорится в заявлении активисток.


популярное за неделю

Мнение

Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников
«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой