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Трамп: У меня нет завышенных ожиданий от встречи с Путиным

  • 15.07.2018, 20:12

Встреча президентов США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает многого от саммита с президентом России Владимиром Путиным, который пройдет в понедельник в Хельсинки.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

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"Я отправляюсь туда с невысокими ожиданиями, – заявил американский лидер в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье. – У меня нет больших ожиданий".

Трамп отказался рассказать о том, каких целей он хочет достичь на первом саммите с Путиным, но обещал, что "ничего плохого" от этой встречи не будет. Ранее президенты США и России встречались на полях международных мероприятий.

"Думаю, что встречаться – это хорошо, – сказал Трамп. – Я верю во встречи. Я верю, что встреча с председателем Кимом (северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. – Ред.) была хорошим делом. Думаю, что встречи с председателем КНР [Си Цзиньпином] были очень хорошим делом. Я считаю, что это очень хорошо. Встречи с Россией, Китаем, Северной Кореей – я в них верю. Ничего плохого от этого не будет, а, возможно, будет что-то хорошее".

Саммит Трампа с Путиным состоится через три дня после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 12 офицеров российской разведки, обвинив их во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году с целью помочь Трампу в борьбе за Белый дом.

У России нет договора об экстрадиции с США, поэтому маловероятно, что Москва выдаст подозреваемых США для судебного преследования.

Ведущий CBS Джефф Глор спросил Трампа, планирует ли он просить Путина разрешить их экстрадицию.

"Я не думал об этом, – ответил Трамп. – Может быть. Но, разумеется, я буду спрашивать его об этом. Но опять-таки, это было во времена администрации Обамы. Что бы они ни делали, это было при администрации Обамы".

Трамп неоднократно осуждал расследование, которым руководит Мюллер, как "охоту на ведьм" и отрицал, что его предвыборный штаб вступал в сговор с представителями России. Ранее он уже спрашивал Путина о российском вмешательстве на выборах, а затем в Твиттере повторял позицию Путина, отвергающего вмешательство. В последних обвинительных документах Мюллера не предъявляется никаких обвинений американцам. Несмотря на это, его 14-месячное расследование продолжается.

Вместо того, чтобы осудить Россию за хакерские атаки на серверы, связанные с Демократической партией США, республиканец Трамп возложил ответственность на своих политических оппонентов, Национальный комитет Демократической партии (НКДП), за непринятие адекватных мер по защите своих компьютерных систем по сравнению с Национальным комитетом Республиканской партии.

"Я слышал, что они также пытались взломать Национальный комитет республиканской партии, – сказал Трамп. – Но у нас была гораздо более эффективная защита. Мне говорили об этом несколько человек. У нас была более эффективная защита, поэтому они не смогли [взломать]. Думаю, что НКДП должно быть стыдно за то, что они позволили себя взломать. Но я слышал, что они пытались взломать и республиканцев. Может быть это не так, но у них была более сильная защита".

В субботу Трамп написал в Твиттере: "Эти русские занимались своими делами в годы Обамы. Почему Обама ничего не сделал по этому поводу? Потому что он считал, что победит мошенница Хиллари Клинтон, вот почему. Это никак не связано с администрацией Трампа, но фейковые новости, как обычно, не хотят сообщать правду".


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