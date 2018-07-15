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Видеофакт: Под Смолевичами прошел смерч

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  • 15.07.2018, 20:18
  • 2,302

Необычное природное явление замечено сегдоня в Смолевичском районе.

Необычное природное явление заметили пользователи tut.by 15 июля в Смолевичском районе Минской области — здесь прошел смерч.

«Этот смерч образовался из огромного дождевого облака, которое двигалось в сторону Национального аэропорта Минск. Мы находились на очень большом расстоянии. Выглядел торнадо очень впечатляюще. Кстати, такие погодные явления, как смерчи, небольшие торнадо, грады и ураганы всегда идут мимо аэропорта Минск», — рассказал в описании к видео на своем канале в YouTube пользователь KindelHouse.


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