Видеофакт: Под Смолевичами прошел смерч 4 15.07.2018, 20:18

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Необычное природное явление замечено сегдоня в Смолевичском районе.

Необычное природное явление заметили пользователи tut.by 15 июля в Смолевичском районе Минской области — здесь прошел смерч.

«Этот смерч образовался из огромного дождевого облака, которое двигалось в сторону Национального аэропорта Минск. Мы находились на очень большом расстоянии. Выглядел торнадо очень впечатляюще. Кстати, такие погодные явления, как смерчи, небольшие торнадо, грады и ураганы всегда идут мимо аэропорта Минск», — рассказал в описании к видео на своем канале в YouTube пользователь KindelHouse.