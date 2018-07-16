«В Минских ресторанах цены московские, даже не питерские» 6 16.07.2018, 7:59

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Российский ресторанный критик оценил заведения белорусской столицы.

Этим летом в Минск снова приезжал ресторанный критик из Санкт-Петербурга, известный под именем Борис. Уже четырнадцать с половиной лет он оценивает еду и сервис в заведениях России, Европы, Грузии, Азербайджана. Недавно он оценил восемь заведений Минска. Сайт tut.by в сжатой форме публикует как хвалу, так и критику о столичных заведениях.

У критика есть собственная система оценки заведений: одна, две или три звезды. Три звезды получают заведения, которые достойны незамедлительного посещения. Две звезды получают места, которые рекомендуются к посещению при первой возможности (или даже при условии, что придется изменить планы). Одну звезду получают места, которые надо «иметь в виду» и посетить, оказавшись поблизости. К слову, отзыв о заведении он оставляет, посетив его минимум два раза.

Летом 2018 года Борис побывал в следующих минских заведениях: Simple, Bobo, O.D.I, Pinky Bandinsky, «Бессонница», «Эркюль», ButterBro, «Тише Мыши».

Simple

Об интерьере ресторана автор говорит так: «Вроде минимализм, а впечатление «лофта». Цены называет не такими уж и сердитыми по сравнению с другими дорогими ресторанами. «Реальный средний чек менее 35 белорусских рублей». Но отмечает, что порции совсем не «белорусские» (то есть маленькие).

— Спросил про карты. «Конечно, принимаем, иначе пришлось бы покормить бесплатно». Интересно, закон обязывает принимать кредитки или просто это нормальные люди? В России есть рестораны, где месяцами «по техническим причинам не принимаем». Или вот пример. Про «граммовки». И в России, и в Беларуси их обязаны указывать, только у нас в трети мест соблюдают, а в Беларуси везде, где видел.

Борис хвалит бесплатную воду в ресторане и чиабатту, которую ему принесли в ожидании заказа. Хвалит и ругает меню, но вот по времени выдачи блюд у него возникают вопросы.

— Шикарная свинина за 14 рублей — час. Я высоту кухни готов оценить, но пауза в двадцать минут — и уже аппетит не тот.

Желе из березового сока с осетровой черной икрой. «Если идея была свежести и чистоты, то этот брусок свеж, приятен, сладковатый на самых тонких нотах, как и хороший сок деревянный, и не мешает проявляться граммам икры. Если не фигачить дорогой товар ложкой, то это, наверное, одно из лучших дополнений», — пишет критик.

Борису в целом понравился салат с утиным магре за 12 рублей, вкусной он называет и солянку за 8 рублей. Сет за 40 рублей (в него входит фуа-гра, кролик, желе из березового сока, рикотта с муссом из крапивы и ревеня, а еще пирожное) тоже пришелся критику по душе. В целом, ресторан он называет хорошим, с принципами и «лицом». Без цезаря, пасты, бургера и кальяна.

— С минусами, куда ж без них. Ритмичность кухни — главный минус. Но ресторан демократичный: шорты, спортивные костюмы рядом с парами вечерних платьев. Ресторан стоит визита. Другие места хороши, такое — уникально.

Полный текст рецензии доступен по ссылке. Оценка ресторанного критика — две звезды из трех (это оценка «очень рекомендую»).

Bobo

Меню рестобара на Интернациональной критик называет довольно современным: с пицеттами и бургерами. Но вот отсутствие большей части горячих блюд в наличии он обозначил как бардак.

— Подобное бывает только в загибающемся ресторане, где нет денег на продукты и нет денег на поваров, которые приготовят.

Сырный суп за 8 рублей Борису понравился, от утиной ноги за 23 рубля он в восторге. Цезарь с азиатским соусом и цыпленком сувид за 16 рублей автор характеризует как «съедобно». Из десертов россиянин брал вкусный грейпфрутовый чизкейк за 7 рублей и черничный пай в ту же цену, но он «как будто неумело разморожен, а крошка печенья хрустела на зубах как песок».

Сервис критик не может назвать лучшим, «девушка милейшая, но манер ресторанных маловато». Ко всему, приборы не меняли — пришлось все есть одними. Про возвращенное блюдо спросили, но, несмотря на объяснения, оно все равно оказалось в счете.

— Доброе слово, как и возможность пожаловаться, и кошке приятно, — иронизирует автор.

Тартар из говядины за 18 рублей. «Некая котлетная масса <…> и лук виден, и, наверное, перец — ничего не чувствуется в кислой каше. Трети не осилил. Тесто рядом совсем не осилил. Ужас какой-то: из такого фарша и котлет нормальных не получится. Только сухие».

На второй день обслуживали просто «на отстань». Пример.

— Просишь кофе — приносят чашку. Даже в плохом российском ресторане спросили бы «с молоком?». Предложили или сразу бы принесли сахар (я не говорю про воду рядом, например). Тут просто поставили чашку. Или они экстрасенсы и знают, что я не пью с сахаром?

Ресторанный критик не поставил заведению ни одной звезды. Полный текст рецензии доступен по ссылке.

O.D.I.

Борис рассказывает, что попал в заведение не с первого раза. Сначала тут был банкет, а веранда еще не работала. Во второй раз при полной посадке ресторана и пустой кондитерской (между заведениями нет даже перегородки) Борису предложили лишь «хлебать суп за баром».

— Потому как в помещение кондитерской не подают блюда из меню. Вот так: половина зала в кондитерской пустует, а ты, Бориска, пошел вон, — негодует критик.

Меню россиянин описывает как строгое и итальянское. А вот цены низкими назвать не может.

— Цены московские, даже не петербургские. Днем, с 12 до 16 часов, обещана скидка 30%, что несколько примиряет с прайсом. В 12.44 мне скидку не сделали. Видимо, надо было приходить позже.

Ему понравилась практически вся еда, что он здесь попробовал. А это вителло тоннато за 18 рублей, салат с ростбифом за 14 рублей, ризотто с креветками в красном вине за 18.

— Шпинат, руккола, замечательные сладкие черри и вяленый томат, огурец, репчатый лук, яйца перепелок, ростбиф, как в вителло… Все, что нашлось, все нашлось очень хорошее, но это просто набор отменных продуктов на пике качеств. Не более, не менее, — пишет о салате критик.

Сервис показался ресторанному критику милым. Но персонал он называет лишь «носильщицами».

— Приносят и уносят молча, не спрашивая про впечатления, не представляя блюда. Из общения лишь «продажи».

Из десертов Борис откушал «Шварцвальд» за 7 рублей, шу с черничным кремом за 4 рубля 50 копеек, эклер «ваниль-бурбон» в ту же цену и тарталетку «манго-фисташка» за 5 рублей 50 копеек.

Тарталетка манго/фисташка (5,5 рублей) — разрезать начал и застрял: как будто корзина — это половина толщины. Но нет, стоит разрезать, там всего два миллиметра теста и плотная фисташковая масса. Режется ужасно, но вилка и зуб берут ее прекрасно. Ну и совсем легкий мангово кисленький крем сверху. Хорошо.

Итоговые впечатления у Бориса следующие: хорошая кухня, но умудряются другими вещами перечеркнуть эту заслугу.

— Ресторан — это не только еда, это впечатление и отношение. Тем более ресторан с минимальным чеком 50 рублей, а средним — 70. Кондитерская — хороша.

Полный текст рецензии доступен по ссылке. Оценка ресторанного критика — одна звезда из трех (это оценка «рекомендую»).

«Бессонница»

Этот бар критик называет заметным игроком в Старом городе. Интерьер относит к провокационному, а цены сравнивает с московскими. Одна из главных претензий вне кухни относится к духоте в основном зале.

— Два раза из четырех уходил, не сделав заказ. Страх обморока, все-таки не дома. Веранда верандой, но такие серьезные короба вентиляции… Это же не бутафория? — задается риторическим вопросом Борис.

Он хвалит работу персонала. Говорит, что команда работает сообща, в грязную тарелку не смотрят — берут и несут.

— Выслушивали претензии, предложили кофе и десерт. Но я не для этого ругаю. За сервис — пять, потому как бар. Но готовят небыстро.

Он похвалил теплый салат с лососем за 20,5 рублей. Остался доволен салатом с тунцом за 17,5 рублей. А вот к ризотто с шафраном и бычьими хвостами за 15 рублей остались вопросы.

— Девушка три раза меняла состав приборов: я запутался, что ждать. Жидкого, густого, под ложку, под нож, под какую из вилок? 400 граммов пресной рисовой каши. И опять с трудом съедобной. Намек шафрана. Если и есть, я не понял. Разварные хвосты суповые. Ничего вкусного. Повара пробуют блюда?

Ресторанный критик не поставил заведению ни одной звезды. Полный текст рецензии доступен по ссылке.

Pinky Bandinsky

Бар на Комсомольской критик называет молодежным и трендовым. А само заведение (в меню, по его словам, одни «хиты» и большая доля паназии) можно представить в любом городе мира.

Гостю понравился теплый салат с говядиной за 15 рублей, кокосовый суп за 10 рублей, орзотто за 13 и черничный пирог за 7 рублей.

— Ростбиф (25 рублей) — изумительное живое мясо. Грибная часть большими кусками солидными. Почему такие простые радости стали недоступны? Ну или так редко доступны? Приезжаешь в Минск, как в 1995-м в Париж. И мяса, и грибов, кажется, по двести граммов, а ведь еще руккола объем прибавляет, — хвалит блюдо автор и отмечает, что для бара в этом месте отлично кормят.

А вот чему он остался неприятно удивлен, так это трем сколам на одной тарелке.

— Я даже не понял: это бардак или «художественный прием»?

Сервис он оценивает на «троечку» и называет это в заведении самым слабым местом.

— Официант был хорошим советчиком, но забывчивым: вино через десять минут после заказа не принес. Пришел спросить, что я намерен выпить. Заказано же! Ушел. Еще пятнадцать минут. Вино так и не принес. После основного блюда, увидав алкоголь в чеке, я красиво так, по-чеховски: «Вина уже не надо». И эти люди ждут чаевые? Для бара это более ужасное происшествие, чем то, что грязная тарелка стоит по десять минут. Это же бар.

Полный текст рецензии доступен по ссылке. Оценка ресторанного критика — одна звезда из трех (это оценка «рекомендую»).

ButterBro

Автор сходу отмечает, что это хорошее и популярное заведение. «В три часа дня бронировать столик? Да, тут почти аншлаг!». В меню, говорит Борис, хочется попробовать почти все. Но останавливает размер порций.

— Для примера вам: только в одной стране мира могли в раздел легких закусок (легких, Карл!) «положить» запеченную домашнюю кровяную колбасу с вареньем и зеленым яблоком весом 400 граммов.

Борис хвалит салат с копченой уткой и голубым сыром за 19 рублей, ризотто с грудинкой и тыквой за 17 рублей и ростбиф с перловкой из печи за 24 рубля.

— Живое мясо, прожарку спрашивали не зря, пусть и удивили «прожаркой ростбифа». И перлотто — одно из лучших, что ел, — пишет о блюде ресторанный критик.

В конце рецензии петербуржец отмечает, что такое место хотел бы встретить в любом хорошем городе, где бывает.

— Но пока не вижу и похожего, — резюмирует он.

Полный текст рецензии доступен по ссылке. Оценка ресторанного критика — две звезды из трех (это оценка «очень рекомендую»).

«Эркюль»

Интервьер брассерии Борис называет современным и универсальным, но при этом безликим. Он отмечает, что завтра (без ремонта) на этот месте можно открыть суши-бар или итальянское заведение.

— И на фоне всего этого есть шик — букетики лаванды на большинстве столов. Тонкий аромат отсылает к прованским травам.

Меню необычное — точно не калька с российских бельгийских мест. Борису понравился салат «Печеный камамбер» за 16 рублей. К гентскому ватерзою из рыбы за 15 рублей и воловану с курицей и грибами в ту же цену у ресторанного критика есть вопросы. Как и к салату «Льежский» за 10 рублей.

— «Льежский» тут готовят с яблоком, а бекон обещан «сочным». Самый странный рецепт: масла — ни грамма, заправки — ни грамма, даже бекон как будто обсушили. Нота кислая есть, а так набор отварных продуктов, как будто из одного пакета. И на столе нет масла, я бы воспользовался. Сухо, беспонтово, бесперспективно. С голодухи? Можно.

А вот как встретили и обслуживали (один и тот же официант в два разных дня), гостю понравилось.

— Официант артистичен, советует, общается так, что топ московских рестораторов устроил бы аукцион за право предложить работу, жилье, авто, дачу и автограф Киркорова, — шутит Борис.

А вот в само место, если бы Борис жил в Минске, он бы не вернулся.

Ресторанный критик не поставил заведению ни одной звезды.

«Тише Мыши»

В рестобар на проспекте Победителей, который и так непросто найти, критик попал не сразу: в первый день наткнулся на табличку «сандень». Но посмотреть, как минчане скопировали идею московского True Cost Bar & Grill, хотелось.

— Днем платишь пять белорусских рублей, вечером — 15. В Москве такие же цены, минчане не стали придумывать свои правила. Но беда вот в чем: часть цен не тянет на себестоимость. Я и за четыре дня в Минске понял, что и сколько тут стоит — у меня 20 чеков и 100 фото меню. Я должен поверить, что баранина везде по 50 рублей, а с меня здесь просят себестоимость «всего» 25? Я за 28 и так куплю, без «налога». Это просто пример, могу приводить еще.

Ни в одном месте лосось не стоил 35 белорусских рублей, как указана тут «полная цена». С вином то же самое: 6−8 рублей и выше, оно так и стоит в большинстве мест, обычная цена, ну ладно, 10−12 рублей за бокал в дорогих. Не знаю, возможно, именно из-за подобного лукавства тут пусто: четыре стола в этот вечер, когда я не смог попасть в три ресторана из предыдущих обзоров сего цикла. Хороших, наверное, ресторанов.

Интерьер петербуржец похвалил и отметил, что за это можно и переплатить. А вот от еды в заведении он остался не в восторге. Нисуаз без анчоуса на «чесночном айоли» за 5 рублей 51 копейку назвал «провальным», утиная грудка в тальята из утки за 10 рублей 99 копеек показалась жесткой.

— Ризотто из перловки с прошутто (6 рублей 71 копейка) — на вид отварная каша. «Полная» цена 18 рублей, кстати. И на вкус отварная каша, бульон, не связанные никак зерна перловые. Белые грибы прекрасносны и хорошая ветчина. Съел не потому, что вкусно и ризотто удалось: я из России, я эти продукты из-за санкций разучился видеть. Но кашу съесть не смог.

Досталось критики и кондитеру, который неумело приготовил тесто для десерта. А вот что понравилось, так это указанная в меню команда, не только шефы и топы.

— Но… Сменить поваров, больше у меня советов нет. Сервис более чем приятный, если проскочить этап встречи, конечно, нормальное меню. А вот еда — совсем не «уровень». Пожалуй, за этот визит в Минск — самый «совсем не уровень».