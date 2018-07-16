Какие продукты лучше выбрать для питания летом 1 16.07.2018, 10:20

Свои законы питания – для каждого времени года.

Весной желательно есть меньше жирного, а зимой – злоупотреблять белками и углеводами. Чем безопасно лакомиться сейчас - в материале segodnya.ua.

Татьяна Пономарева работает менеджером. У нее бешеный ритм работы. Питается наскоро и к рациону относится нетребовательно. Так было последние 7 лет, но этим летом организм девушки дал сбой.

"Я начала себя очень плохо чувствовать, испытывать постоянные головные боли. И в конечном итоге я обращаюсь к врачу, врач озвучивает, что это из-за приема пищи. То есть надо поменять свой рацион. Из-за этого было такое плохое состояние", – рассказала Татьяна.

Оказывается, макароны, сдобу, каши и мясо, которыми девушка питалась, есть летом вредно. Врачи говорят, что подобный рацион в жару может привести к проблемам с сердцем.

"Подобное питание вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это и склонность к высокому артериальному давлению, это и склонность к тахикардии, и еще масса всяких неприятностей", – напоминает Татьяна Аникеева, врач-кардиолог.

Диетологи отмечают: чтобы обезопасить свой организм от сбоя, нужно формировать свой рацион в зависимости от погоды.

"В жаркую пору лучше всего отказаться от свинины и говядины – это достаточно тяжелое мясо. Кушайте свежие овощи – они легче усваиваются", – рекомендует диетолог Людмила Гончарова.

Если вдруг резко похолодает или начнутся дожди, диетологи советуют пить кисло-молочные напитки с огурцами и зеленью или готовить холодные томатные борщи. Такая пища нормализует давление и помогает без вреда для сердца пережить смену погоды.