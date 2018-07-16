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Нефть дешевеет из-за Саудовской Аравии и США

  • 16.07.2018, 10:20

Игроки нефтяного рынка ждут итогов саммита президентов США и России.

Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $0,66, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке снизилась на $0,67, сообщает korrespondent.net.

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются в первый день рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 16 июля.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 по Киеву упала на $0,66 (0,88%) – до $74,66 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,67 (0,96%) – до $69,28 за баррель.

Аналитики отмечают, что цены на "черное золото" снижаются на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.

Игроки рынка также ждут итогов саммита президентов США и России, которые встречаются сегодня в Хельсинки.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны ОПЕК увеличить производство нефти, чтобы снизить цены.


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