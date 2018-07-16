Трамп встретился с президентом Финляндии в Хельсинки

Трамп встретился с президентом Финляндии в Хельсинки1
- 16.07.2018, 13:18
Лидеры Финляндии и США встретились за завтраком в Президентском дворце.
Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Финляндии Саули Нийнисте в Хельсинки, сообщает "Новое время".
Как сообщает Associated Press, лидеры встретились за завтраком в Президентском дворце.
Трамп поблагодарил Нийнисте за организацию встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а также рассказал о своей приверженности сотрудничеству с НАТО.
Также Трамп выразил уверенность, что его предстоящая встреча с Путиным пройдет "хорошо".
Перед отъездом в Финляндию президент США дал интервью телекомпании CBS, в котором сказал, что у него нет "высоких ожиданий" от предстоящей встречи.