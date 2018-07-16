Трамп встретился с президентом Финляндии в Хельсинки 1 16.07.2018, 13:18

Лидеры Финляндии и США встретились за завтраком в Президентском дворце.

Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Финляндии Саули Нийнисте в Хельсинки, сообщает "Новое время".

Как сообщает Associated Press, лидеры встретились за завтраком в Президентском дворце.

Трамп поблагодарил Нийнисте за организацию встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а также рассказал о своей приверженности сотрудничеству с НАТО.

Также Трамп выразил уверенность, что его предстоящая встреча с Путиным пройдет "хорошо".

Перед отъездом в Финляндию президент США дал интервью телекомпании CBS, в котором сказал, что у него нет "высоких ожиданий" от предстоящей встречи.