Трамп и Путин начали переговоры в Хельсинки (Видео, онлайн) 6 16.07.2018, 14:18

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Встреча проходит в дворце президента Финляндии.

В Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина. Сначала лидеры двух стран побеседуют в формате тет-а-тет, с ними будут только переводчики. Затем к президентам присоединятся члены делегаций. Составы делегаций ограничены: кроме президентов это лишь министр иностранных дел Сергей Лавров и Ушаков с российской стороны, и госсекретарь Майк Помпео и ближайшие советники Трампа – с американской.

Телеканал «Настоящее Время» проводит прямую трансляцию встречи.

Переговоры начались с задержкой. Путин опоздал с визитом в Хельсинки на 50 минут.