Как в соцсетях комментируют работу скандального завода в Светлогорске 1 16.07.2018, 18:24

Фото: sn.by

Завод беленой целлюлозы уже который месяц входит в число самых обсуждаемых тем в Светлогорске и окрестностях.

О нем говорят на улицах, в поликлиниках, магазинах, но больше всего — в интернете. Как комментируют работу ЗБЦ пользователи социальных сетей — в кратком обзоре «СН».

Новая волна дискуссий поднялась после сообщения о том, что пусконаладочные работы начнутся раньше, чем запланировано. Известие восприняли с опаской: вспоминали «побочные эффекты», сопровождавшие первую попытку запустить предприятие.

Некоторые призывали светлогорцев быть бдительными. Так, например, участница сообщества «СН» в «Одноклассниках» предлагала жителям района сообщать о «малейшем тухлом и химическом запахе».

В настоящий момент завод запущен: пусконаладочные работы идут уже на протяжении нескольких дней. Все это время «горожане пребывали в томительном ожидании очередного зловония, волнительно внюхиваясь в открытые форточки», пишет Мирон Маркович, оставивший комментарии сразу в нескольких светлогорских группах в социальной сети «ВКонтакте».

Сопровождается ли в этот раз работа ЗБЦ выбросом дурнопахнущих газов? Мнения разделились.

Напряженное ожидание неприятностей от нового предприятия заметно по реакции светлогорцев на любое непредвиденное событие в городе. Некоторые, например, приписали ЗБЦ шум от сработавших прошлой ночью предохранительных клапанов на ТЭЦ. У других пользователей такие предположения вызвали улыбку.

Помимо небольших комментариев в социальных сетях встречаются и целые «эссе». Пользователь Facebook под ником Peter Burg написал большой пост, в котором он уделил внимание тому, как формировались и менялись мнения жителей Светлогорского района о новом промышленном предприятии. В частности, он говорит, что во время первого запуска ЗБЦ в обществе развернулся «масштабный спектакль, в котором есть Злодей (завод беленой целлюлозы и сторонники его строительства), Жертва (население города и района) и, конечно же, Спаситель (отдельные граждане…)». Автор также отмечает, что «усиленно драматизируя ситуацию в городе перед западными странами, удалось «добиться» того, что наш регион потерял определенную инвестиционную привлекательность в глазах зарубежных деловых партнеров». К слову, это единственная запись в его аккаунте.