Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории 16.07.2018, 22:30

Джефф Безос

Состояние Джеффа Безоса превысила отметку в $150 миллиардов.

По данным Bloomberg, состояние Безоса за год выросло на 52 миллиарда долларов и оказалось на 55 миллиардов больше, чем у одного из создателей и бывшего крупнейшего акционера компании Microsoft Билла Гейтса, занимающего второе место в рейтинге (95,5 миллиардов долларов), передает «Дождь».

Как отмечает агентство, в 1999 году состояние Гейтса пробивало отметку в 100 миллиардов долларов; эта сумма по нынешнему курсу составила бы 149 миллиардов долларов. Таким образом, глава Amazon стал «богаче, чем кто-либо еще с 1982 года, когда Forbes опубликовал свой первый рейтинг самых богатых людей в мире».

В рейтинге Forbes Безос состояние оценивается в 151 миллиард долларов.