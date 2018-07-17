Синоптики: Завтра снова ожидаются дождь и молнии 17.07.2018, 16:44

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Третий день подряд синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.

В Минске и других городах в среду, 18 июля, снова возможны подтопления. Синоптики обещают грозы, объявлен оранжевый уровень опасности.

В дневные часы 18 июля на большей части территории ожидаются грозы. В Минске днем также ожидается гроза, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

В среду ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +14…19°С, максимальная днем — +23…29°С.

Синоптики объявляют штормовое предупреждение третий день подряд. Из-за сильных дождей случились подтопления в Бресте и Минске. Из-за непогоды в столице упал рекламный щит, в Горках сорвало крышу больницы, повалены деревья. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на этой неделе.