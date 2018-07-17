В Skype появилась долгожданная полезная функция 1 17.07.2018, 19:16

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Эту функцию пользователи ждали 15 лет.

Microsoft добавил в Skype функцию записи видеозвонков. Фуркция записи появилась спустя 15 лет после того, как в Skype вообще появилась возможность звонить. сообщает segodnya.ua со ссылкой на The Verge.

До этого знаменательного события пользователи Skype были вынуждены записывать видеозвонки при помощи сторонних приложений, например, программы, которые умеют делать запись рабочего стола, вроде ShareX – неудобно, но другого выхода не было.

Фото: The Verge

Все видеозвонки будут записываться не на устройство, а прямиком в облачное хранилище, чтобы не занимать драгоценную память смартфона.

При активации записи (достаточно нажать кнопку) всем участникам система автоматически рассылает соответствующие уведомления о том, что разговор записывается.

Фото: Pixabay.com

Опция уже прошла бета-тестирование в Microsoft и появится вместе с летним обновлением Skype, в котором помимо видеозаписи появится множество новых возможностей.

Запись видеозвонков в Skype будет доступна одновременно на всех поддерживаемых платформах: Windows, Mac, iOS, Android и Linux.