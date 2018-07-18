Поиски пропавшего в Беловежской пуще Максима Мархалюка продолжаются 18.07.2018, 13:52

Мальчика ищут почти год.

Розыск Максима Мархалюка продолжается, сообщил сегодня на пресс-конференции старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД Сергей Кулешов, передает БелТА.

"Для розыска мальчика были организованы беспрецедентные поиски. Мы прочесали более 170 кварталов лесного массива. Розыск мальчика продолжается", - сказал Сергей Кулешов. Как сообщалось, житель деревни Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк пропал в середине сентября 2017.