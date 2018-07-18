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ЕС ввел санкции против шести человек, причастных к Крымскому мосту

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  • 18.07.2018, 14:38
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Евросоюз подчеркнул наказуемость действий по аннексии Крыма.

Послы стран-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", - написал Порошенко.

15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части Керченского моста.

В Евросоюзе тогда заявили, что, построив мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, в мае Европейский Союз ввел санкции против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.


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